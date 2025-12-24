  • Новость часаВетеран ФСБ оценил возможные версии взрыва полицейских на юге Москвы
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    24 декабря 2025, 13:20

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии взрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии взрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России

    Эксперт Гуляев: Россия и весь мир столкнулись с массовым ростом численности хищников

    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Число волков и других хищников в России значительно выросло, особенно в северных регионах, сообщил в беседе с газетой ВЗГЛЯД почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз», член Центрального совета Московского городского общества охотников и рыболовов Сергей Гуляев, комментируя обвинения Финляндии в адрес России в массовой гибели северных оленей.

    Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

    «Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

    По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

    Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

    «Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

    Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

    Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

    В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

    «И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

    Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

    Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

    В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Захарова высмеяла обвинения финнов в адрес волков из России

    Захарова с сарказмом ответила на обвинения финнов в адрес волков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию западных СМИ о волках из России, с иронией упомянув возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на материал американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в гибели северных оленей в Финляндии.

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей».

    Она также объяснила, что по аналогичной логике в любой проблеме теперь будут винить представителей России, даже если речь идет об обычных животных. Захарова добавила ироничное замечание, предположив, что это может быть местью Запада за подсвинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Финляндии обвинили Россию в гибели северных оленей из-за российских волков.

    В ответ директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией является естественным процессом и не зависит от политики. А заявление о «русских волках» – это профанация.

    Росприроднадзор также не оставил без внимания обвинения финнов в миграции волков из России. Советник главы ведомства Амирхан Амирханов отметил, что увеличение численности волков наблюдается во всей Европе, а не только в России, и поэтому винить в угрозе для оленей исключительно российских хищников нельзя.

    ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока на 10 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок.

    Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на 10 лет, передает ТАСС. Документ оформлен с соблюдением всех требований российского законодательства по использованию атомной энергии.

    Отмечается, что получение лицензии стало ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока в сверхпроектный срок. Это решение подчеркивает необходимость интеграции станции в российское правовое поле и подтверждает стратегический подход к развитию объекта, отметили в ведомстве.

    В Росэнергоатоме сообщили, что ЗАЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 2-6.

    Напомним, в октябре Ростехнадзор уже выдавал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива сроком на 25 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что обстрелы атомной станции могут привести к катастрофе, сопоставимой с авариями на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.

    До этого глава МАГАТЭ Гросси указал причины, по которым не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС.

    Сейчас проведение ремонта на Запорожской АЭС необходимо для подготовки энергоблоков станции к работе в режиме генерации, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    В Ленинградской области мужчина застрелил сына и покончил с собой

    В Ленинградской области мужчина застрелил сына и совершил суицид

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тела двух мужчин обнаружили в доме в деревне Большое Кикерино в Ленобласти, погибшими оказались отец и сын, сообщили в региональном управлении СК.

    Утром 22 декабря в деревне Большое Кикерино Волховского района Ленинградской области были найдены тела мужчин 33 и 64 лет, передает областное СУ СК. По данным ведомства, погибшие оказались отцом и сыном.

    Следователи полагают, что утром между мужчинами произошел конфликт. Отец выстрелил сыну в голову из ружья, после чего совершил самоубийство.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

    До этого в апреле в Ленинградской области пьяный местный житель застрелил трех человек и ранил еще одного в деревне Липная Горка Тихвинского района.

    Марочко: Российские силы заняли оба берега Северского Донца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные вышли сразу на два берега реки Северский Донец после освобождения поселка Прилипка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским войскам установить контроль над обоими берегами реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко сообщил: «Освобождение населенного пункта Прилипка стало возможным после того, как наши военнослужащие нарастили силы и средства на старицком участке. И за очень короткий интервал времени уже есть определенные успехи. Сейчас наши военнослужащие уже находятся по обоим берегам Северского Донца».

    Факт освобождения Прилипки официально подтвердили в Минобороны России 23 декабря. Это продвижение предоставляет российским войскам стратегические преимущества на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец получила повреждения, движение автомобилей по ней прекращено.

    Ранее украинские военные столкнулись с серьезными потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки.

    Осужденного за фейки о ВС России журналиста Анина лишили гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осужденный за распространение фейков об армии главный редактор «Важных историй» (СМИ-иноагент, внесено в реестр нежелательных организаций) Роман Анин (иноагент) лишился гражданства России.

    Решение приняли в связи с его признанием виновным в совершении тяжкого преступления, сообщили в УМВД по Ярославской области, передает РИА «Новости».

    «Гражданину, признанному виновным в совершении тяжкого преступления, прекращено гражданство Российской Федерации», – сообщили в полиции. Правоохранители не называют имя мужчины, однако указывают, что он 1986 года рождения, родился на территории современной Молдавии и стал гражданином России в 2006 году.

    В полиции подчеркнули, что до 2024 года он был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля. Его российские документы, в том числе внутренний и заграничный паспорта, признаны недействительными. В силовых структурах агентству подтвердили, что речь идет именно о журналисте Романе Анине.

    В конце марта 2024 года Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Анина к восьми с половиной годам лишения свободы по части 2 статьи 207.3 УК России – за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Кроме того, МВД объявило его в розыск и заочно арестовало на территории России.

    Эксперт объяснил падение спроса на пиво в России

    Эксперт Небольсин объяснил падение спроса на пиво в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.

    Небольсин связывает падение с подорожанием напитка из-за повышения акцизов, роста производственных и логистических расходов, а также удорожания упаковки, передает Ura.ru. Россияне стали покупать меньше пива, а ситуация осложняется тем, что на рынке усиливается конкуренция со стороны европейских производителей, которым помогает дешевый евро.

    В этом году цены на пиво выросли на фоне увеличения акцизов примерно на 3-4 рубля в год, хотя раньше они повышались по одному рублю. В следующие годы ситуация может усугубиться: в 2026 году планируется внедрение базовой ставки НДС в 22%, а порог упрощенной системы налогообложения для поставщиков снизится с 60 до 20 млн рублей, что вынудит их поднимать стоимость продукции. Небольсин убежден, что падение спроса продолжится: уже сейчас продажи просели на 17%, при том что официальные объемы производства пока снижаются не так быстро – всего на 0,5%, но статистика искажена системой маркировки «Честный знак».

    Эксперт добавил, что в 2023–2024 годах рост потребления пива был связан с аномальной жарой и переводом ряда слабоалкогольных напитков в категорию пива или сидра, что дало прирост в сотни миллионов литров. Однако как только регуляторы наведут порядок с маркировкой и акцизами, эти объемы могут резко упасть. Он также раскритиковал миф об «обелении» рынка благодаря маркировке, отмечая, что данные «Честного знака» и ЕГАИС значительно расходятся.

    Число производителей пива в России снижается: условия работы становятся все жестче, а мерам поддержки отрасль практически не подвергалась. Многие пивовары либо закрывают бизнес, либо пытаются его продать. Импорт продукции также меняется: в октябре 2024 года поставки европейского пива упали из-за повышения пошлин, однако в ноябре–декабре ситуация развернулась обратно благодаря ослаблению евро и доллара, и объемы начинают расти, включая импорт из Мексики и Южной Америки.

    Потребители традиционно отдают предпочтение нефильтрованному, непастеризованному пиву в стиле жигулевского, хотя европейские бренды по-прежнему воспринимаются как знак качества. Пиво из Азии востребовано в основном для расширения ассортимента, но массово не приживается. На рынке наблюдается бум крафтовых сортов с различными добавками и вкусами.

    Безалкогольное пиво сохраняет низкую долю: продажи растут за счет эффекта низкой базы и интереса молодежи, но серьезного тренда пока нет. Настоящее безалкогольное пиво производят только крупные игроки с дорогим оборудованием; малыми производителями чаще выпускается лишь имитация продукта.

    Среди предпочтений россиян уверенно лидирует классическое «живое» пиво, а также мартовское имбирное, бархатное и пшеничное виды. Крафтовое пиво бурно развивается, но определённые сорта, например, крепкое английское барливайн, могут пропасть с рынка при запрете продажи напитков крепче 12%.

    Вновь обсуждается вопрос разрешения пива на стадионах – Небольсин считает запрет не вполне логичным. «Почему в театре можно купить коньяк или вино, а на стадионе нельзя пива попить?», – сказал эксперт. Он напомнил, что большинство стран практикует продажу пива на спортивных аренах, даже во время чемпионатов мира, и считает это частью болельщицкой культуры.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    Житель Брянска получил восемь лет за финансирование терроризма

    Жителя Брянска приговорили к восьми годам за финансирование терроризма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Брянский суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы за перечисления денег на электронный кошелек, использовавшийся террористическим сообществом, сообщили в региональном управлении СК.

    Суд признал 44-летнего жителя Брянска виновным в содействии террористической деятельности, передает СУ СК РФ по региону. В материалах дела уточняется, что с мая 2023 года по февраль 2024 года мужчина через банковские переводы перечислял деньги на электронный кошелек, который использовался для нужд движения, признанного террористическим сообществом.

    Как сообщили в ведомстве, с учетом собранных следователем доказательств суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, два из которых надлежит отбыть в тюрьме, а шесть – в исправительной колонии строгого режима.

    Операцию по пресечению финансирования террористического сообщества провели сотрудники УФСБ России по Брянской области при поддержке регионального управления МВД. Доказательства, собранные следователями регионального управления Следственного комитета, оказались достаточными для вынесения приговора по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Брянский областной суд приговорил 27-летнего местного жителя к 12 годам строгого режима за государственную измену и передачу данных о дислокации российских войск представителю ВСУ.

    А в феврале еще один житель Брянской области Артур Юн-Ку-По был признан виновным в шпионаже и получил 17 лет строгого режима за передачу сведений украинским вооруженным формированиям.

    Кроме того, второй Западный окружной военный суд вынес приговор 33-летней гражданке Узбекистана и назначил ей 15 лет заключения за финансирование боевиков запрещенной в России организации.

    Житель Казани убил жену и ранил маленького сына

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из квартир Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, а их маленький сын получил травму головы и был госпитализирован.

    В Казани 37-летний мужчина зарезал свою жену на глазах у малолетнего сына, передает ТАСС.

    Трагедия произошла в одном из жилых комплексов города, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили, что между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

    В квартире также находился ребенок 2022 года рождения. Мальчик был госпитализирован с травмой головного мозга, уточнил источник агентства.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он задержан, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына. Позже Кировский районный суд Казани арестовал на два месяца 49-летнего гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в совершении убийства.

    А годом ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины в Казани.

    Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ «Россия» запланирован на конец января 2026

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый экспертный форум в рамках международного проекта Национального центра «Россия» Открытый диалог пройдет в конце января 2026 года.

    Проект получил поддержку президента Владимира Путина, который отметил, что он станет шагом к созданию новой глобальной модели роста и платформой для позитивных изменений в мире, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель руководителя администрации президента и организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин, проект объединил свыше 3 тыс. экспертов и авторов идей из 102 стран, представляющих 18 языковых групп. «Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило 3 тыс. человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках», – подчеркнул он, добавив, что сбор эссе для второго Открытого диалога продолжается и срок приема работ продлен до 30 января 2026 года по просьбе участников.

    Участники могут представить эссе по четырем направлениям: инвестиции в человека, технологии, связанность и среду. Первый экспертный форум соберет специалистов по всем этим направлениям в пространстве Национального центра, чтобы обсудить инициативы и предложения, поступившие от авторов со всего мира. Ключевое событие Открытого диалога традиционно пройдет в апреле 2026 года.

    Орешкин подчеркнул, что мероприятие становится ежегодным и его цель – укреплять горизонтальные связи между людьми, готовыми участвовать в изменениях своих стран и всего мира. Он отметил: «Широкая дискуссия обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году».

    Первый Открытый диалог, прошедший в Москве с 28 по 30 апреля 2025 года, стал платформой для обсуждения будущего мировой экономики и собрал почти 700 эссе из более чем 100 стран. В нем приняли участие представители науки, бизнеса, государственных структур и молодежных организаций, а более 100 гостей из 48 стран приехали на мероприятие лично. Самой популярной темой среди авторов стало направление «Инвестиции в человека», интерес к которому проявили 41% участников.

    Форум также продолжил работу на ПМЭФ, где 18 июня прошла сессия по формированию новой платформы глобального роста. На сессии был представлен аналитический доклад о глобальных трендах, подготовленный Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при участии более 100 стран.

