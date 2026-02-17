Минцифры предложило отключать интернет при отказе от замены кабеля

Tекст: Ольга Иванова

Минцифры России предлагает предоставить интернет-провайдерам право самостоятельно отключать абонентов от домашнего интернета и стационарной связи, если те проигнорируют уведомление о необходимости замены кабеля в течение 30 дней, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий проект постановления уже размещен на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, операторы смогут переводить абонентов с медных кабелей на волоконно-оптические линии для модернизации связи. Провайдеры обязаны уведомить клиентов о дате и сроках работ, а также необходимости предоставить доступ в помещение минимум за 30 дней до начала замены.

При этом, сроки замены кабеля можно будет изменить по соглашению между клиентом и оператором. Если абонент не допустит специалистов для проведения работ, компания вправе приостановить предоставление услуг до устранения проблемы.

Если абонент не выполнит требования в течение шести месяцев с момента получения уведомления, оператор сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке. Все расходы, связанные с заменой абонентской линии, будет нести оператор связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ.