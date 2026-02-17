Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
При атаке на Токмакский округ Запорожской области один человек погиб и двое ранены
При атаке на Токмакский округ Запорожской области погиб мирный житель
Губернатор Запорожской области в Telegram-канале сообщил о гибели мужчины при БПЛА-атаке на Токмакский округ региона и пообещал его родным и близким необходимую помощь.
«В результате атаки противника на Токмакский муниципальный округ ранения, несовместимые с жизнью, получил житель города Токмака – мужчина 1968 года рождения. Кроме того, ранения получили мужчины 1949 и 1956 года рождения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь», – написал он.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего и добавил, что «им будет оказана вся необходимая помощь».
