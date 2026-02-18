Командование ВСУ стало пополнять пехоту женщинами-военнослужащими

Tекст: Катерина Туманова

«Еще один характерный показатель кадрового голода в ВСУ – отправка в механизированные подразделения военнослужащих-женщин. Об этом сообщают украинские пользователи в социальных сетях, которые обратили внимание на интервью военнослужащей ВСУ с позывным «Вирва», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Он уточнил, что служит «Вирва», как сообщают пользователи, в одной из пехотных частей и является там не единственной женщиной.

В декабре 2025 года, согласно открытым источникам, в рядах ВСУ числилось около 70 тыс. женщин-военнослужащих. По данным на январь 2026 года, женщины составляли 21% офицерского состава ВСУ.