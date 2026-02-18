Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Маск взмолился о реализации идеи сериала Netflix, где он сыграл бы чернокожего
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, увидев стилизованную под киноафишу картинку с чернокожим собой в главной роли, решил, что никто лучше стримингового сервиса Netflix не реализует идею такого сериала и обратился к творцам.
«О, пожалуйста, сделайте так, чтобы это произошло, это было бы так потрясающе!» – написал Маск в соцсети Х и добавил два смеющихся до слёз смайла.
С таким комментарием бизнесмен сделал репост пользователя Giga Based Dad, который разместил картинку, стилизованную под афишу нового сериала Netflix. По ее центру – фигура чернокожего Маска по плечи в деловом костюме, похожего на героев фильма «Люди в черном». По обе стороны от его головы – не то летающие зомби, не то инопланетяне.
«Абсолютно никто: Практически все сериалы Netflix», – подписал картинку автор поста.
