Маск потребовал упразднить Netflix ради психического здоровья детей

Маск выступил за упразднение Netflix ради защиты психического здоровья детей

Tекст: Мария Иванова

Маск выступил за отмену стримингового сервиса Netflix, заявив, что его политика в отношении трансгендеров наносит вред психическому здоровью детей, передает ТАСС.

«Упраздните Netflix в интересах здоровья ваших детей», – написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), комментируя пост с изображением троянского коня с надписью «трансгендерная повестка», который въезжает в замок под названием «ваши дети».

Маск таким образом отреагировал на дискуссию о влиянии контента Netflix и других стриминговых сервисов на подрастающее поколение. По его мнению, подобная политика способствует распространению нежелательных идеологий среди детей.

Ранее американские кинокомпании стали отказываться от продвижения так называемой инклюзивности и возвращаться к семейным ценностям. Как отмечается, после победы Дональда Трампа на выборах, Голливуд начал сокращать количество фильмов с героями нетрадиционной ориентации и чаще выбирать традиционные, семейные и религиозные сюжеты.

Этот тренд связан с указами президента Трампа, направленными против политики разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI). В частности, Белый дом отменил требования по продвижению гендерной идеологии в государственных структурах и частных компаниях, а также закрепил признание только двух биологических полов – мужского и женского.

