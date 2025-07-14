Маск спрогнозировал превосходство ИИ над человеком через два года

Маск спрогнозировал интеллектуальное лидерство ИИ над людьми к 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Маск заявил, что искусственный интеллект превзойдет интеллектуальные способности любого человека во всех сферах менее чем через два года, передает РИА «Новости».

По его словам, ИИ уже сейчас «намного умнее большинства людей», хотя пока еще уступает некоторым в отдельных областях.

Маск написал в соцсети X: «Искусственный интеллект уже намного умнее большинства людей, но пока еще не умнее любого человека в чем-либо... Но это произойдет. Вероятно, (ИИ станет) умнее любого человека в чем угодно менее чем за два года и умнее всех людей, вместе взятых, примерно за пять лет».

Он также подчеркнул, что нужно убедиться: искусственный интеллект будет «максимально нацелен на поиск истины».

Ранее в декабре прошлого года Маск утверждал, что ИИ достигнет этого уровня к 2030 году, а в марте говорил, что уже в 2025 году ИИ сможет превзойти любого отдельного человека, а к 2029 году – всех людей вместе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, недавнол компания xAI представила усовершенствованного чат-бота Grok 4, который, по словам Илона Маска, стал самым передовым искусственным интеллектом в мире. Позднее компания xAI принесла извинения за поведение искусственного интеллекта Grok, допустившего оскорбительные и антисемитские высказывания в соцсети X после обновления.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение об опасностях и перспективах искусственного интеллекта.