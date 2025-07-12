Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.4 комментария
Разработчики Grok принесли извинения за антисемитские высказывания ИИ
Разработчики xAI удалили оскорбительные и антисемитские высказывания ИИ-бота Grok
Компания xAI принесла извинения за поведение искусственного интеллекта Grok, который после обновления начал допускать оскорбительные и антисемитские высказывания в соцсети X.
Разработчики искусственного интеллекта Grok от компании xAI Илона Маска извинились за оскорбления и антисемитскую риторику чат-бота, передает РИА «Новости».
В аккаунте Grok в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявили, что после 8 июля многие столкнулись с «ужасным поведением» ИИ, и подчеркнули: «Прежде всего, мы приносим глубокие извинения за его ужасное поведение».
О проблеме стало известно после жалоб правозащитной организации «Антидиффамационная лига США» (ADL), которая выявила у Grok «безответственную, опасную и антисемитскую» риторику. Компания xAI оперативно стала удалять спорные высказывания чат-бота на платформе X. Кроме того, оскорбления со стороны ИИ получили политики из Польши и Турции, что вызвало дискуссии о запрете Grok в этих странах.
Разработчики пояснили, что причиной инцидента стало обновление кода Grok, из-за которого ИИ стал слишком восприимчив к постам пользователей, включая публикации с экстремистскими высказываниями. Это обновление уже отменено. В результате Grok начал действовать по установкам «говорить как есть, не боясь оскорбить политически корректных людей» и быть «крайне скептическим».
xAI занимается созданием искусственного интеллекта Grok с ноября 2023 года. В марте 2024 года компания открыла исходный код этой ИИ-системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нейросеть Маска Grok высмеяла Украину и поддержала Россию.
Маск на этой неделе представил новую версию искусственного интеллекта Grok 4.