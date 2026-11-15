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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    15 ноября 2026, 00:10 • Новости дня

    На протесты во Франции вышли 106 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции на протесты против роста цен и полицейского насилия вышли 106 тыс. человек, задержали 219 человек, сообщает МВД страны.

    Во Франции в субботу прошел пятый акт общенационального социального протеста: министерство внутренних дел оценило число участников в 106 тыс. человек, из них 24 тыс. – в Париже, тогда как молодежное межпрофсоюзное объединение заявило о 200 тыс. протестующих по стране и 100 тыс. в столице, передает BFMTV.

    По сведениям МВД, нынешние протесты оказались по численности меньше прошлой недели, когда на акции вышли 146 тыс. человек по стране и 46 тыс. в Париже. В субботу по итогам протестов по стране задержали 219 человек, при этом десять полицейских получили легкие ранения.

    Ведомство сообщило, что «ситуация на национальной территории оставалась в целом под контролем», несмотря на инциденты в ряде городов, включая Марсель, Гренобль, Лион, Бордо, Пуатье, Монпелье, Тулузу, Тур, Сент-Этьен, Анже, Нанси, Лилль и Руан. По данным министерства, в сторону сил правопорядка бросали различные предметы и петарды, уличное и коммерческое имущество подверглось порче, в том числе были подожжены мусорные контейнеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во время акции протеста против роста цен и полицейского насилия в Париже полиция задержала 22 человека, среди которых трое несовершеннолетних.

    В тот же день во французских городах Париж и Нант полиция применяла водометы и дубинки против протестующих, выступавших против роста стоимости жизни.

    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Два гвардейца почетного караула упали в обморок рядом с Макроном

    Le Parisien: Два гвардейца почетного караула рухнули возле Макрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Елисейском дворце два гвардейца почетного караула упали в обморок.

    Инцидент произошел в среду. Первый гвардеец пошатнулся, опустил саблю и рухнул на землю, к потерявшему сознание мужчине бросились на помощь присутствующие, пишет Le Parisien.

    «На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как гвардеец, шатаясь, опускает саблю, а затем падает. Макрон и несколько других человек немедленно бросились к мужчине, который, по всей видимости, потерял сознание», – сказано в материале.

    После этого Эммануэль Макрон поприветствовал подошедшего ко дворцу Петера Пеллегрини. В этот момент за кадром раздался звук падающей сабли – рухнул второй гвардеец почетного караула.

    Обоих пострадавших оперативно эвакуировал персонал Елисейского дворца. Информация об их состоянии здоровья на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре выступил с экстренным обращением к нации из-за волны погромов. Telegraph писала, что Макрону подготовили тайный бункер на случай захвата резиденции.

    В 2017 году на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции

    Опрос оценил поддержку Лагард на президентских выборах во Франции в 14%

    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Уходящая с поста председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард могла бы выступить наравне с кандидатом от правоцентристов Эдуаром Филиппом в случае участия в президентских выборах во Франции.

    В случае выдвижения своей кандидатуры на выборах в следующем году Лагард получила бы около 14% голосов в первом туре, немного опередив Филиппа с его 13,5%, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса Politico.

    При этом оба кандидата уступили бы лидеру крайне правых Марин Ле Пен и представителю левых Жан-Люку Меланшону, которые прошли бы во второй тур.

    Лагард, занимавшая пост министра экономики Франции при бывшем президенте Николя Саркози, должна покинуть ЕЦБ 7 февраля. Это произойдет примерно за месяц до того, как потенциальные кандидаты должны официально объявить о намерении баллотироваться.

    «Я сказала, что хочу вернуть себе свободу слова, свободу заниматься вопросами, которые не касаются денежно-кредитной политики, и это то, что я хочу делать», – заявила Лагард в ответ на вопрос о возможном участии в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник дзюдоист Тедди Ринер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году. В прошлом месяце председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о решении досрочно покинуть свой пост ради большей свободы слова. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал уходящую в отставку Лагард измученной неверными решениями Евросоюза.

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    12 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Le Parisien: Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец двое гвардейцев почетного караула потеряли сознание рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    В среду во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Париж двое гвардейцев почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание рядом с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Один из солдат пошатнулся, опустил саблю и упал в обморок. Президент Франции и еще несколько человек бросились к нему на помощь.

    Через несколько мгновений сознание потерял второй гвардеец. Сотрудники резиденции эвакуировали обоих военнослужащих, информация об их состоянии здоровья отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации на фоне волны погромов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион за несколько часов до начала масштабных беспорядков.

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    13 ноября 2026, 12:38 • Новости дня
    Во Франции арестовали особняк украинского бизнесмена Жеваго за 40 млн долларов

    В Париже арестовали особняк украинского бизнесмена Жеваго

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов арестован в Париже по запросу офиса генерального прокурора страны в рамках дела о растрате.

    В Париже по запросу украинских правоохранительных органов наложен арест на недвижимость бизнесмена Константина Жеваго, передает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

    Стоимость арестованного особняка оценивается в 40 млн долларов. Данная мера применена в рамках расследования уголовного дела о растрате 113 млн долларов банка «Финансы и кредит».

    По информации украинской прессы, в настоящее время Жеваго проживает во Франции, власти которой ранее отказались выдать его Киеву. На Украине против предпринимателя введены санкции и возбужден ряд уголовных дел, в частности о даче взяток судьям Верховного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для генерала СБУ Сергея Дуки.

    В прошлом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на квартиру и виллу украинского блогера Анатолия Шария.

    В мае суд арестовал недвижимость под Киевом по делу об отмывании средств с участием экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

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    12 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    Депардье передумал обжаловать приговор по делу о домогательствах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французский актер Жерар Депардье принял решение отозвать апелляцию на судебный вердикт по обвинениям в сексуальных домогательствах на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни».

    Адвокаты артиста направили уведомление об отказе от апелляции, что приведет к вступлению в силу приговора первой инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter. Апелляционные слушания планировалось провести с 16 по 20 ноября.

    Ранее парижский суд приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно за непристойное поведение в отношении 54-летней художницы-декоратора и 34-летней помощницы режиссера. Актера постановили занести в базу лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и лишили права участвовать в выборах на два года.

    Суд обязал обвиняемого выплатить пострадавшим 1000 и 2000 евро в качестве компенсации, однако отклонил требования прокуратуры о взыскании 20 тыс. евро за моральный вред и о принудительном психологическом лечении. По словам одной из потерпевших, которые приводит агентство Mediapart, после инцидента актер отказался извиняться и накричал на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продюсер Арно Фрилле сообщил об отказе Жерара Депардье от переезда в Россию.

    В прошлом году парижский суд признал актера виновным по делу о домогательствах во время съемок картины.

    Жерар Депардье собирался обжаловать вынесенный приговор.

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    14 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    @ Benoit Tessier/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже тысячи участников крупной акции против повышения цен и насилия со стороны правоохранительных органов начали шествие от площади Республики к площади Нации.

    Колонны манифестантов, несущих флаги и транспаранты, выдвинулись с площади Республики в направлении площади Нации под бой барабана. В шествии принимают участие тысячи человек, передает РИА «Новости».

    Накануне министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отмечал, что на 14 ноября по всей стране запланировано проведение от 50 до 60 протестных акций.

    Массовые выступления охватили французские города с середины сентября. Изначально на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ, однако позднее их поддержали недовольные ростом цен, и волнения перекинулись на другие регионы.

    Самой масштабной стала общенациональная демонстрация 17 октября, собравшая, по оценкам МВД, около 550 тыс. манифестантов. Для разгона толпы правоохранительным органам пришлось применять водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен.

    Сенатор Владимир Джабаров назвал первопричиной беспорядков во Франции провалы президента Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике.

    СМИ писали, что Макрону подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца.

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    13 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Песков не стал комментировать слухи о Макроне как переговорщике по Украине

    Песков объяснил отказ обсуждать назначение Макрона переговорщиком по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера Эммануэля Макрона переговорщиком по Украине от Европы из-за противоречивости поступающей информации.

    «Мы не знаем, что это за информация. Сейчас каждый час приходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры, поэтому пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он ответил на вопрос об оценке кандидатуры Макрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорое проведение нового этапа переговоров с участием делегаций России, США и Украины.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать переговорщиком с Россией от Европы.

    В прошлом месяце Песков сообщил о неучастии европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию.

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    13 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Макрон подал новый иск на журналистку за слухи о рождении его жены мужчиной

    Politico: Макрон подал иск в США к журналистке Оуэнс из-за слухов о поле жены

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит начали судебную тяжбу против американской журналистки Кэндис Оуэнс из-за распространения теории заговора о поле первой леди.

    Французский лидер и его жена обвинили Кэндис Оуэнс в распространении клеветнических утверждений, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, пишет Politico.

    Оуэнс посвятила этой теме серию выпусков своего подкаста, которые собрали более 30 млн просмотров на YouTube. В своих материалах она опиралась на расследование французского публициста Ксавье Пуссара, чья книга о первой леди Франции разошлась тиражом до 100 тыс. экземпляров.

    Первый иск на 250 страниц чета Макрон подала в штате Делавэр в июле 2025 года, обвинив журналистку в тиражировании экстравагантных и разрушительных выдумок. В ноябре стало известно о подаче еще одного иска в штате Теннесси. Судебные разбирательства подчеркивают трудности борьбы с дезинформацией даже для самых влиятельных мировых лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Летом Оуэнс заявила о шантаже Дональда Трампа Макроном ради прекращения расследования о первой леди Франции. В прошлом году журналистка сообщила об угрозе покушения со стороны французской жандармерии из-за фильма о супруге президента.

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    12 ноября 2026, 21:58 • Новости дня
    Израиль запретил въезд кандидату в президенты Франции Меланшону

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля закрыли въезд в страну лидеру французской партии «Непокорившаяся Франция» и кандидату в президенты республики Жан-Люку Меланшону из-за его антиизраильской позиции.

    Руководство еврейского государства приняло решение ограничить посещение страны для представителей французской политической силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

    «В связи с крайне антиизраильской позицией партии «Непокорившаяся Франция» и возмутительными высказываниями ее лидеров министр иностранных дел и министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение запретить въезд в Израиль лидеру этой партии Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано», – говорится в заявлении ведомства.

    МИД Израиля обвинил Меланшона в распространении «кровавых наветов» на государство. Дипломаты также раскритиковали политика за призывы направить французские корабли для сопровождения следующих в Газу флотилий.

    В министерстве подчеркнули, что Израиль готов решительно реагировать на любые наносящие вред государству действия. Страна намерена и впредь не допускать на свою территорию лиц, выступающих против нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции.

    Израильские власти запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански.

    Власти еврейского государства по политическим причинам отказали во въезде премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

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    13 ноября 2026, 20:42 • Новости дня
    Суд Парижа продлил арест обвиняемой в шпионаже россиянке Новиковой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижский суд постановил продлить содержание под стражей российской активистки Анны Новиковой еще на полгода.

    Срок содержания под стражей гражданки России Анны Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже, продлен на шесть месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанной Филиппа де Веля. В октябре он сообщал, что суд отклонил восьмое ходатайство об освобождении подзащитной.

    О задержании трех членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, среди которых была гражданка России Анна Новикова, стало известно в ноябре 2025 года. Задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

    В посольстве России тогда подтвердили факт задержания Новиковой, отметив, что наличие у нее французского гражданства ограничивает возможности дипломатов. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство и посольство в Париже приложат все усилия для ее скорейшего освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парижский суд отказался перевести Новикову под судебный контроль.

    В мае прошение о переводе под домашний арест также отклонили, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем.

    В апреле посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о готовности посольства предоставить жилье россиянке в качестве гарантии для ее освобождения под судебный надзор.

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    12 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Вооруженные люди на мопедах ограбили ювелирный магазин De Beers в Париже

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Парижа четверо вооруженных автоматами мужчин совершили налет на ювелирный бутик международной корпорации De Beers, похитив драгоценности на сумму свыше миллиона евро, сообщили СМИ.

    Как передает радиостанция Europe 1, четверо преступников с длинноствольным оружием типа автомата Калашникова ворвались в магазин недалеко от Вандомской площади и скрылись с добычей на двух мощных мопедах, передает РИА «Новости».

    В настоящее время злоумышленников разыскивает парижская полиция. По предварительной оценке, сумма похищенного может превышать миллион евро.

    Международная корпорация De Beers, основанная в ЮАР в 1888 году, занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пятеро вооруженных злоумышленников похитили украшения и до 50 кг золота при налете на ювелирный завод во французском Безансоне.

    В сентябре злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin в швейцарском городе Ле-Локль.

    В январе двое грабителей забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.

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