Продюсер Депардье заявил о давлении СМИ на французский суд

Tекст: Мария Иванова

Судебный процесс против Жерара Депардье по делу о домогательствах проходил под сильным давлением со стороны СМИ, заявил продюсер актера Арно Фрилле.

По его словам, решение суда было принято на фоне общественного давления, и правосудие оказалось «в плену внешних соображений», передает ТАСС.

Фрилле подчеркнул: «Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию».

Продюсер считает, что суд проигнорировал «неопровержимые» доводы защиты, сделав выбор в пользу общественного мнения и диктата СМИ. По мнению Фрилле, обвинение в СМИ стало равнозначно приговору, а попытки оспорить обвинения воспринимаются как дополнительная вина. Он выразил сожаление, что даже после более чем 55 лет карьеры такие артисты, как Депардье, оказываются втянуты в скандалы из-за изменившихся общественных взглядов.

Ранее парижский суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах, приговорив его к 18 месяцам лишения свободы условно, а также внес в базу лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Актер был лишен права участвовать в выборах на два года и обязан выплатить двум потерпевшим компенсации по 1 тыс. и 2 тыс. евро за «повторные страдания». Суд не удовлетворил требование прокуратуры о более крупной компенсации и обязательном психологическом лечении.

Обвинения против Депардье выдвинули две сотрудницы съемочной группы фильма «Зеленые ставни»: 54-летняя художница-декоратор Амели и 34-летняя помощница режиссера Сара. По их словам, актер во время съемок допускал непристойные шутки и приставал к ним. Одна из потерпевших отмечает, что Депардье отказался извиняться после инцидента и повысил на нее голос.

Сам актер не присутствовал на оглашении приговора, поскольку занят на съемках в Португалии. Его адвокат Жереми Ассу заявил, что будет обжаловать решение суда, подчеркнув: «Жерар Депардье был признан виновным – очевидно, что он будет оспаривать это решение». Он также выразил уверенность в том, что апелляция отклонит подобные решения, поскольку они нарушают право на защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах во время съемок фильма три года назад и получил 18 месяцев условного срока.

Организаторы концерта Депардье в немецком городе Путбус 2 мая решили отменить его выступление после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.