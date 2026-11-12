Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Вооруженные люди на мопедах ограбили ювелирный магазин De Beers в Париже
В центре Парижа четверо вооруженных автоматами мужчин совершили налет на ювелирный бутик международной корпорации De Beers, похитив драгоценности на сумму свыше миллиона евро, сообщили СМИ.
Как передает радиостанция Europe 1, четверо преступников с длинноствольным оружием типа автомата Калашникова ворвались в магазин недалеко от Вандомской площади и скрылись с добычей на двух мощных мопедах, передает РИА «Новости».
В настоящее время злоумышленников разыскивает парижская полиция. По предварительной оценке, сумма похищенного может превышать миллион евро.
Международная корпорация De Beers, основанная в ЮАР в 1888 году, занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пятеро вооруженных злоумышленников похитили украшения и до 50 кг золота при налете на ювелирный завод во французском Безансоне.
В сентябре злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin в швейцарском городе Ле-Локль.
В январе двое грабителей забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.