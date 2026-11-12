Вооруженные люди на мопедах ограбили ювелирный магазин De Beers в Париже

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает радиостанция Europe 1, четверо преступников с длинноствольным оружием типа автомата Калашникова ворвались в магазин недалеко от Вандомской площади и скрылись с добычей на двух мощных мопедах, передает РИА «Новости».

В настоящее время злоумышленников разыскивает парижская полиция. По предварительной оценке, сумма похищенного может превышать миллион евро.

Международная корпорация De Beers, основанная в ЮАР в 1888 году, занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пятеро вооруженных злоумышленников похитили украшения и до 50 кг золота при налете на ювелирный завод во французском Безансоне.

В сентябре злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin в швейцарском городе Ле-Локль.

В январе двое грабителей забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.