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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    5 комментариев
    12 ноября 2026, 14:58 • Новости дня

    Вооруженные люди на мопедах ограбили ювелирный магазин De Beers в Париже

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Парижа четверо вооруженных автоматами мужчин совершили налет на ювелирный бутик международной корпорации De Beers, похитив драгоценности на сумму свыше миллиона евро, сообщили СМИ.

    Как передает радиостанция Europe 1, четверо преступников с длинноствольным оружием типа автомата Калашникова ворвались в магазин недалеко от Вандомской площади и скрылись с добычей на двух мощных мопедах, передает РИА «Новости».

    В настоящее время злоумышленников разыскивает парижская полиция. По предварительной оценке, сумма похищенного может превышать миллион евро.

    Международная корпорация De Beers, основанная в ЮАР в 1888 году, занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пятеро вооруженных злоумышленников похитили украшения и до 50 кг золота при налете на ювелирный завод во французском Безансоне.

    В сентябре злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin в швейцарском городе Ле-Локль.

    В январе двое грабителей забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.

    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    12 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Два гвардейца почетного караула упали в обморок рядом с Макроном

    Le Parisien: Два гвардейца почетного караула рухнули возле Макрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Елисейском дворце два гвардейца почетного караула упали в обморок.

    Инцидент произошел в среду. Первый гвардеец пошатнулся, опустил саблю и рухнул на землю, к потерявшему сознание мужчине бросились на помощь присутствующие, пишет Le Parisien.

    «На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как гвардеец, шатаясь, опускает саблю, а затем падает. Макрон и несколько других человек немедленно бросились к мужчине, который, по всей видимости, потерял сознание», – сказано в материале.

    После этого Эммануэль Макрон поприветствовал подошедшего ко дворцу Петера Пеллегрини. В этот момент за кадром раздался звук падающей сабли – рухнул второй гвардеец почетного караула.

    Обоих пострадавших оперативно эвакуировал персонал Елисейского дворца. Информация об их состоянии здоровья на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре выступил с экстренным обращением к нации из-за волны погромов. Telegraph писала, что Макрону подготовили тайный бункер на случай захвата резиденции.

    В 2017 году на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    10 ноября 2026, 13:41 • Новости дня
    Злоумышленник украл и сжег мощи Николая Чудотворца из церкви во Франции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из базилики Сен-Николя-де-Пор во французском регионе Лотарингия похитили и сожгли мощи святого Николая Чудотворца, сообщил местный приход.

    Священник базилики подал заявление в полицию об обнаружении кражи реликвария, в котором находились останки святого Николая, епископа Мирликийского. Полиция оперативно установила личность вора и задержала его, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу и приход церкви.

    На допросе задержанный признался, что разбил витрину, а затем сжег и раздавил реликвию. Свои действия он объяснил «борьбой с фетишизмом», приравняв поклонение мощам к суеверной практике.

    «Помимо культурной ценности этого предмета, сегодня нас глубоко задевает прежде всего то, что это является серьезным посягательством на нашу историю, нашу веру и религиозное преклонение поколений паломников», – заявили в приходе.

    Глава ассоциации «Знания и возрождение базилики Сен-Николя-де-Пор» Дени Буркен уточнил, что уничтоженная реликвия представляла собой фрагмент кости длиной около 2 см. Он хранился в стеклянном футляре отдельно от других мощей в сокровищнице базилики. Буркен отверг утверждения вора о «фетишизме», подчеркнув, что церковь поклоняется не мощам, а Богу, а почитание мощей призвано выразить уважение к тем, кто жил в верности Христу. Это уже третье нападение на базилику с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженный ножом мужчина проник в католический храм на востоке Франции.

    В мае преступники во Франции сменили тактику краж из культурных учреждений на налеты с угрозами.

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    9 ноября 2026, 16:18 • Новости дня
    Крупнейший французский профсоюз призвал продолжить массовые протесты

    Профсоюз CGT призвал продолжить массовые протесты во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь французского профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала продолжить забастовки и демонстрации в стране из-за недостаточных мер правительства.

    Французские власти объявили о ряде мер после нескольких недель манифестаций, пообещав проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 1,6% с декабря и ввести ряд льгот на энергоносители, передает РИА «Новости». «Мы пришли за ответами после небывалого социального движения молодежи и трудящихся. Правительство нам предлагает крохи… Профсоюзное объединение работников госсектора объявило о новом дне протестов, забастовок и демонстраций 17 ноября», – заявила Бине.

    По словам генсека CGT, минимальную зарплату в любом случае должны были проиндексировать в январе 2027 года, поэтому реальная надбавка сопоставима со стоимостью килограмма помидоров. Бине подчеркнула, что протестное движение не прекратится, пока правительство не прислушается к требованиям граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике первопричиной французских беспорядков.

    В четверг Софи Бине заявила о выходе более 250 тыс. человек на протесты во французских городах.

    Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых забастовок.

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    10 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Франция обвинила иранских хакеров в поджоге супермаркетов

    Axios: Франция обвинила Иран во взломе холодильников в 700 супермаркетах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Франции обвинило хакерское подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок почти в 700 магазинах, что привело к 15 пожарам.

    Министерство Европы и иностранных дел Франции заявило о причастности иранских военных к кибератакам на французские магазины в октябре, пишет Axios.

    В результате действий злоумышленников в 700 торговых точках повысилась температура в холодильниках. Это привело к потере продуктов питания на десятки миллионов евро и вызвало как минимум 15 пожаров. Данная кампания стала первой кибератакой на французской территории, проведенной исключительно в целях саботажа.

    Центр координации киберкризисов Франции возложил ответственность за инциденты на подразделение Shahid Kaveh в составе Корпуса стражей исламской революции. Следователи обнаружили в инфраструктуре атаки следы персидского языка. Эта же группировка совершила нападения на небольшие гидроэлектростанции во Франции, однако последствия оказались незначительными.

    Париж планирует вызвать посла Ирана и предложить новые санкции Европейского союза против лиц и организаций, причастных к атакам. Ранее иранские хакеры уже атаковали промышленные объекты, включая американские системы водоснабжения и израильское холодильное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов.

    В четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    10 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Макроны подали новый иск против назвавшей Брижит мужчиной журналистки

    Макроны обвинили американскую журналистку Кэндис Оуэнс в клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс, заявившей, что первая леди родилась мужчиной.

    Иск подан в федеральный суд штата Теннесси 4 ноября, пишет газета Parisien. В документе более чем на 400 страниц содержится около 88 эпизодов предполагаемой клеветы, передает РИА «Новости».

    По версии четы Макрон, после подачи первого иска летом 2025 года Оуэнс не прекратила свои заявления, а «усилила распространение лжи». Журналистка неоднократно заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

    Супруги добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. Адвокат Том Клэр заявил, что Макроны готовы приехать в США на заседание и предоставить фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре умерла французская журналистка Наташа Рей, инициировавшая расследование о гендерной принадлежности Брижит Макрон.

    В мае жители Франции получили условные сроки за внесение данных о супруге президента под мужским именем в налоговую декларацию.

    В январе парижский суд осудил десять человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере первой леди.

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    9 ноября 2026, 20:40 • Новости дня
    Хакер взломал базу с данными 23 млн клиентов автосервисов во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Взломщик под псевдонимом ChimeraZ заявил о получении доступа к базам данных автосервисов во Франции, содержащим личную информацию почти 23 млн клиентов.

    Хакер сообщил о взломе базы данных, связанной с автосервисами группы SGS, в которой содержится информация о клиентах. Предположительно, речь идет о сервисах технического контроля Securitest, Auto Securite и Vérif'Autos, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.

    По данным телеканала, украденная база данных может содержать около 40 млн автомобильных номеров и связанных с ними личных сведений.

    Ответственность за кибератаку взял на себя хакер под псевдонимом ChimeraZ. Он уже находится в розыске за другие кражи данных, от которых пострадали политические партии, пожарная служба и административные органы региона О-де-Франс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке.

    В октябре во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержали троих подростков.

    В прошлом году хакеры заявили о получении доступа к личной информации свыше 16,4 млн жителей Франции после взлома баз министерства внутренних дел.

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    10 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    При протестах во Франции пострадали около 300 сотрудников учебных заведений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности официального представителя французского правительства Матье Лефевр заявил, что с начала массовых протестов в стране пострадали около 300 сотрудников сферы образования.

    По его словам, с начала массовых протестов во Франции около 300 сотрудников образовательных учреждений получили ранения, передает РИА «Новости». «У нас около 300 сотрудников сферы образования получили ранения», – сказал Лефевр в ходе правительственного брифинга, транслирующегося в соцсетях Елисейского дворца.

    Самой массовой акцией во Франции стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным министерства внутренних дел страны, в ней участвовали около 550 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь французского профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» Софи Бине призвала продолжить забастовки и демонстрации в стране.

    На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

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    12 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Le Parisien: Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец двое гвардейцев почетного караула потеряли сознание рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    В среду во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Париж двое гвардейцев почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание рядом с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Один из солдат пошатнулся, опустил саблю и упал в обморок. Президент Франции и еще несколько человек бросились к нему на помощь.

    Через несколько мгновений сознание потерял второй гвардеец. Сотрудники резиденции эвакуировали обоих военнослужащих, информация об их состоянии здоровья отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации на фоне волны погромов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион за несколько часов до начала масштабных беспорядков.

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    11 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Захарова обвинила власти Франции в дезинформации о «российской угрозе»

    Захарова: Власти Франции пугают граждан «угрозой РФ» из страха перед протестами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Франции запугивают население якобы существующей российской угрозой, но в действительности боятся внутренних протестов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «То есть ждали, как говорится, беды, как всегда, они с востока, пугали своих собственных людей тем, что вот-вот на них нападут, и при этом, конечно, ссылаются на Россию. А видите, откуда на самом деле они ждут нападения. Вот классическое вам развенчивание дезинформации. Вот она, классика, вот она, проза жизни», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Очередные беспорядки начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, к которым позже присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал причиной французских беспорядков провалы Макрона в миграционной и социальной политике.

    В воскресенье Мария Захарова заявила о предназначении тайного бункера президента Франции для защиты от собственного народа.

    В субботу французскому лидеру подготовили секретное убежище на случай захвата Елисейского дворца.

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    10 ноября 2026, 10:08 • Новости дня
    Париж и Сеул обсудили конфликт на Украине

    Yonhap: Главы МИД Южной Кореи и Франции обсудили конфликт на Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен встретился со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро в Париже, стороны обсудили двусторонние отношения и международные проблемы, включая конфликт на Украине.

    Переговоры прошли на полях встречи глав МИД стран G7. Министры рассмотрели двусторонние отношения, которые в этом году, в связи со 140-летием установления дипломатических связей, были повышены до уровня «стратегического партнерства», передает Yonhap со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

    Стороны договорились расширять практическое и взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как высокотехнологичные отрасли промышленности. Чо Хен попросил Францию продолжать поддержку и проявлять интерес к корейским компаниям, ведущим бизнес в Европе.

    Встреча министров стран G7 проходит в понедельник и вторник в Марселе. Ожидается, что на ней будут рассмотрены ключевые глобальные проблемы, включая искусственный интеллект и события на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки магазинов в Европе. В воскресенье политолог Владимир Корнилов заявил о непонимании Парижем числа участников трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби. Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в переговорах.

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    12 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции

    Опрос оценил поддержку Лагард на президентских выборах во Франции в 14%

    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Уходящая с поста председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард могла бы выступить наравне с кандидатом от правоцентристов Эдуаром Филиппом в случае участия в президентских выборах во Франции.

    В случае выдвижения своей кандидатуры на выборах в следующем году Лагард получила бы около 14% голосов в первом туре, немного опередив Филиппа с его 13,5%, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса Politico.

    При этом оба кандидата уступили бы лидеру крайне правых Марин Ле Пен и представителю левых Жан-Люку Меланшону, которые прошли бы во второй тур.

    Лагард, занимавшая пост министра экономики Франции при бывшем президенте Николя Саркози, должна покинуть ЕЦБ 7 февраля. Это произойдет примерно за месяц до того, как потенциальные кандидаты должны официально объявить о намерении баллотироваться.

    «Я сказала, что хочу вернуть себе свободу слова, свободу заниматься вопросами, которые не касаются денежно-кредитной политики, и это то, что я хочу делать», – заявила Лагард в ответ на вопрос о возможном участии в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник дзюдоист Тедди Ринер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году. В прошлом месяце председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о решении досрочно покинуть свой пост ради большей свободы слова. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал уходящую в отставку Лагард измученной неверными решениями Евросоюза.

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