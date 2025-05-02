Посол Мешков сравнил французский ядерный зонтик для Европы с украшением десерта

Tекст: Ирма Каплан

Возможности Франции по созданию ядерного зонтика для Европы сравнимы с бумажным зонтиком для десертов, потому что французский ядерный арсенал несопоставим с потенциалом России, США и Китая, заявил посол России во Франции Алексей Мешков каналу «Россия 24».

«На пляжах есть большие зонтики, которые закрывают достаточно большую часть от солнца. Есть шербурские зонтики, которые надежно от дождя одного человека защищают. А есть зонтики на мороженом в китайском ресторане. Это ближе к тому, что относится к возможностям Франции сделать ядерные зонтики для Европы», – сказал дипломат.

Мешков подчеркнул, что Франция обладает собственным ядерным потенциалом, включая несколько подводных лодок, но этого достаточно лишь для локального сдерживания, а не для глобальной войны. Однако размещение французского ядерного оружия на территории других стран, например, в союзе с Польшей, стало бы нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Франция.

«Мы с полной серьезностью относимся к тому, что и Франция, и Великобритания имеют определенный ядерный потенциал. Поэтому мы и говорим о том, что в будущих переговорах по стратегическим вопросам, по стратегической стабильности, следовало бы учитывать и потенциал этих двух стран», – уточнил посол.

Кроме того, Мешков считает, что Париж не станет размещать французский военный контингент на Украине без Вашингтона. Он напомнил, что Франция едва ли не единственная страна, стремящаяся участвовать в «коалиции желающих».

«Французы главным условием реализации этой идеи имеют в виду участие американцев в той или иной форме. Я думаю, что нет... При таком раскладе, конечно, это выглядело бы безумием», – сказал Мешков.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Кремль считает идею создания «коалиции желающих» для размещения западных миротворческих контингентов на территории Украины абсолютно неприемлемой.

До этого Times писала, что твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств.

В середине апреля президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.