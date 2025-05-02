Театр в Германии отменил концерт Депардье из-за запрета на выезд актера из Франции

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    Замена Уолтца будет выгодна России
    Американист объяснил решение Трампа убрать Уолтца с поста советника по нацбезопасности
    Политолог предупредил о последствиях признания АдГ экстремистской партией
    Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской
    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Военкор рассказал, как раненый офицер в одиночку сжег Leopard в Курской области
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 19:23 • Новости дня

    Театр в Германии отменил концерт Депардье из-за запрета на выезд актера из Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организаторы концерта актера Жерара Депардье в немецком городе Путбус решили отменить выступление французского артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

    Причиной отмены стала невозможность актера покинуть Францию, где он обвиняется в домогательствах, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Руководитель театра Петер Гества рассказал, что о запрете на выезд Депардье стало известно лишь за день до мероприятия, когда французская прокуратура потребовала у актера его паспорт.  Билеты на концерт были полностью распроданы.

    Суд во Франции должен рассмотреть дело Депардье 13 мая. Обвинения против артиста выдвинули две сотрудницы киностудии, заявив, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» он позволял себе непристойные шутки и прикосновения.

    Ранее СМИ сообщали, что Депардье планирует переезд в Россию, чтобы избежать уголовного преследования во Франции.

    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    2 мая 2025, 15:06 • Новости дня
    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской

    Медведев объяснил признание АдГ экстремистами борьбой за рейтинги

    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правящие партии Германии – Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия – считают экстремистами тех, кто опережает их по популярности, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети написал, что правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, у кого более высокий рейтинг, передает ТАСС. Так он прокомментировал недавнее решение классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как угрозу демократии.

    «АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», – отметил Медведев по-английски.

    Теперь власти Германии могут осуществлять наблюдение за членами АдГ, включая прослушивание телефонных разговоров, однако сама партия пока не запрещена. Запретить ее может только Федеральный конституционный суд. Если это произойдет, АдГ станет третьей партией, подвергшейся запрету в истории Германии после Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году.

    Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    29 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    DPW: Каждый шестой немец живет за чертой бедности

    DPW: За чертой бедности из-за инфляции в Германии оказались около 13 млн человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Отчет Объединенного союза благотворительных организаций (DPW) показал, что инфляция в Германии сделала бедных людей еще беднее – за чертой бедности оказались порядка 13 млн человек.

    Отчет Объединенного союза благотворительных организаций (DPW) показал, что с 2020 года средний доход людей, живущих за чертой бедности, вырос в номинальном выражении с 981 до 1099 евро. Однако из-за инфляции в 2,2% фактические цифры показывают снижение дохода с 981 до 921 евро, пишет газета Der Tagesspiegel.

    «В результате примерно 13 млн человек относятся к числу людей, страдающих от бедности. Это примерно 15,5% населения, что на 1,1 процентного пункта больше, чем в 2024 году. Для людей с немецким гражданством этот показатель составляет 12,8%, а для людей без немецкого гражданства – 30%», – говорится в отчете.

    Порог бедности в ФРГ составляет 1381 евро в месяц, самый высокий показатель в Бремене (25,9%) и Саксонии-Анхальт (22,3%), а самый низкий в Баден-Вюртемберге (13,2%) и Баварии (11,8%).

    Таким образом, порог бедности для одиноких людей составляет 1381 евро в месяц, для семьи из четырех человек с двумя детьми в возрасте до 14 лет – 2900 евро.

    В докладе отмечается, что более 12% людей, живущих за чертой бедности, не могут позволить себе оплачивать отопление, при этом среди бедноты в Германии только 11% не имеют работы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более трети немецких компаний намерены сократить рабочие места в этом году, согласно исследованию Института экономики Германии, в котором приняло участие более 2 тыс. компаний.

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    1 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии рекомендовали муниципалитетам не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия к 80-летию Победы, что вызвало резкую критику со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова.

    Примаков заявил, что подобная позиция Берлина является хамским отношением и попыткой вычеркнуть Красную Армию и советский народ из списка победителей фашизма, сообщает ТАСС.

    «Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно – абсолютное злодейство», – сказал Примаков.

    МИД Германии ранее рекомендовал муниципалитетам не приглашать на торжества по случаю годовщины Победы представителей России и Белоруссии.

    Примаков подчеркнул, что часть немецких муниципалитетов проигнорировала эти рекомендации, и что сотрудники российского посольства, а также представители общественности все равно присутствуют на большинстве мероприятий. Он отметил, что для многих жителей Германии очевидна неприемлемость подобных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии пригласили на празднование 80-летия Победы в Берлине представителей с Украины, а не России, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проявлением крайнего цинизма.

    Министерство иностранных дел России осудило действия Германии, подчеркнув, что ограничение участия российских делегаций в памятных мероприятиях является аморальным.

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    2 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    @ Chip Somodevilla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты больше других сделали для того, чтобы союзники победили во Второй мировой войне, заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

    В обращении на 8 мая как ко Дню победы Трамп заявил, что Америка «сделала больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой», передает RT.

    По его словам, никто не был близок к США «по силе, храбрости или военному мастерству».

    Ранее Трамп заявил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

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    2 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    Контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией
    Контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией по всей стране, передает РИА «Новости». В заявлении немецкой контрразведки говорится: «Ведомство по охране конституции ФРГ признало »Альтернативу для Германии« (АдГ) чисто правоэкстремистским движением».

    Отмечается, что в 2023 году ведомство уже присвоило статус экстремистских отделениям АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, что дало федеральным властям право использовать дополнительные меры наблюдения и контроля за деятельностью партии.

    До сих пор на федеральном уровне АдГ лишь подозревалась в экстремизме – этот статус подразумевал меньшую угрозу. В июне прошлого года Институт прав человека Германии опубликовал доклад, в котором заявлялось, что условия для запрета АдГ уже выполнены. Представители самой партии обвинили власти страны в преследовании и попытках подавления инакомыслия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров нового правительства ФРГ, при этом правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рискует потерять возможность формировать большинство, поскольку их общий результат по последним опросам составляет лишь 41% при необходимом минимуме в 46%, а партия Мерца также ослабила бойкот «Альтернативы для Германии».

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    2 мая 2025, 16:15 • Новости дня
    Стало известно о попытках Макрона повлиять на выборы папы римского

    Le Monde сообщила о попытках Макрона повлиять на выборы папы

    Стало известно о попытках Макрона повлиять на выборы папы римского
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Риме появились слухи о попытках президента Франции повлиять на исход конклава, где выберут нового понтифика, сообщила газета Le Monde.

    Во Франции и Италии активно обсуждают сообщения Le Monde о том, что президент Эммануэль Макрон якобы стремился оказать влияние на выборы будущего папы римского, передает «Звезда».

    Подозрения вызвали встречи Макрона с представителями католического движения Sant'Egidio вскоре после объявления о смерти Франциска.

    По сведениям издания, главным кандидатом от движения выступает кардинал Дзуппи, чьи взгляды отличаются от курса правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Ранее исследование компании «Крибрум» показало, что англоязычные СМИ чаще всего называли в качестве вероятных преемников папы римского Франциска итальянцев Пьетро Паролина, Маттео Дзуппи и филиппинца Луиса Тагле.

    Между тем кардинал Луис Тагле, известный как «азиатский Франциск», оказался одним из главных претендентов на папский престол на фоне перестройки Католической церкви.

    Источник в Ватикане назвал 7 мая датой тайного конклава кардиналов для избрания нового понтифика.

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    2 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят «скоординировать» с США введение очередного, 17-го по счету, санкционного пакета против России, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Барро, комментируя призыв американского сенатора Линдси Грэма (включен в России в список террористов и экстремистов) ужесточить меры против России, заявил: «Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций».

    Барро отметил, что в среду обсудил этот вопрос с сенатором и взял на себя обязательство попытаться «скоординировать» введение европейских и американских санкций как по содержанию, так и по срокам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министерства иностранных дел стран ЕС в мае рассмотрят 17-й пакет санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. США заявили Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине.

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    30 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    В Париже отметили вклад Советского Союза в Победу над фашизмом

    Во Франции напомнили о роли СССР и российских партизан в Сопротивлении нацизму

    Tекст: Денис Тельманов

    Память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    В Париже прошла церемония, посвященная вкладу Советского Союза в Победу во Второй мировой войне, передает ТАСС. Посол России во Франции Алексей Мешков подчеркнул важность сохранения памяти о настоящих героях этой Победы для будущих поколений и отметил, что СССР понес самые тяжелые потери в борьбе против фашизма.

    Мешков напомнил, что около 180 тыс. выходцев из России присоединились к французскому Сопротивлению, а не менее 5 тыс. советских граждан и русских эмигрантов сражались в его рядах.

    На территории оккупированной Франции находились примерно 135 тыс. советских граждан, а к концу войны во Франции действовали 55 советских партизанских подразделений.

    Мешков также подчеркнул роль генерала Шарля де Голля, который отстаивал французский суверенитет и способствовал развитию советско-французских отношений после войны.

    Французский историк Анни Лакруа-Ри на церемонии отметила, что поддержка СССР оказала решающее влияние на де Голля: «Премьер Британии Уинстон Черчилль не всегда поддерживал де Голля, тогда как президент США Франклин Рузвельт хотел от него избавиться. Решающей стала франко-советская дружба, потому что именно СССР признал генерала как представителя Франции».

    В мае в Российском духовно-культурном православном центре во Франции пройдут выставки, посвященные женщинам на войне и советскому военному снаряжению, а также показы современных российских фильмов и тематические вечера, посвященные музыке и поэзии Великой Отечественной войны, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, французская сторона решила в очередной раз не приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы в Париже, а позиция Парижа по заявлениям российского президента вызывает у Москвы сожаление из-за отсутствия реакции на предложения о переговорах.

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    1 мая 2025, 16:27 • Новости дня
    У порта в Германии произошел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в северной части ФРГ рядом с портом прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

    На место происшествия уже прибыли полицейские, пожарные и спасатели, передает ТАСС со ссылкой на газету Hamburger Morgenpost.

    Отмечается, что в результате ЧП пострадало много людей, взрыв произошел около 14.30 мск.

    В марте на территории завода шин Continental в Ганновере произошел взрыв.

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    1 мая 2025, 12:56 • Новости дня
    Филиппо заявил о выгоде США в сделке по минералам Украины

    Филиппо объяснил, как США заработали на украинских ресурсах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сделка по украинским ресурсам выгодна США и не несет для них рисков.

    Сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить значительную финансовую выгоду, не вовлекаясь в украинские проблемы.

    Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты», отметил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что президент США Дональд Трамп не предоставил Киеву никаких гарантий безопасности, несмотря на просьбы Владимира Зеленского.

    «Вопреки желаниям Зеленского Трамп не включил никаких «гарантий безопасности» для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там», – заявил Филиппо.

    Он также добавил, что из-за политики Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона французские средства уходят на финансирование и вооружение Киева, что политик считает разорительным.

    Филиппо подчеркнул, что отправка французских военных на Украину приведет к жертвам, а европейские санкции уже стоили Франции российского рынка, который американцы вскоре получат обратно.

    Напомним, американские и украинские власти достигли соглашения о создании фонда для совместных инвестиций и восстановления экономики Украины с особым вниманием к природным ресурсам.

    При этом СМИ писали, что окончательный вариант соглашения по добыче полезных ископаемых между США и Украиной не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

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    1 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    Большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.

    Согласно данным опроса, результаты которого приводит ТАСС, 77% жителей Германии выразили поддержку инициативе об отмене гражданских пособий для новых украинских беженцев. Немцы предпочли бы, чтобы украинские граждане получали помощь наравне с другими соискателями убежища, а не по более выгодной программе.

    Гражданские пособия, предоставляемые украинцам сейчас, предназначены для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы или в тяжелой финансовой ситуации. Преимущество этих выплат заключается в их более высоком размере – на 103 евро больше стандартной помощи – и расширенном доступе к социальным услугам, включая языковые курсы и медицинское обслуживание.

    В опросе, проведенном с 25 по 28 апреля, участвовали 2 275 человек. Только 11% респондентов высказались за сохранение гражданских пособий для украинцев, еще 12% затруднились с ответом. В коалиционном договоре между консервативными и социал-демократическими силами Германии указано, что украинские беженцы больше не будут получать гражданские пособия. Сейчас в Германии находится примерно 1,25 млн выходцев с Украины, около 700 тыс. из них получают гражданские пособия, при этом 480 тыс. считаются трудоспособными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. граждан с Украины, число которых заметно возросло с началом спецоперации на Украине, украинцы стали занимать первое место по числу совершенных преступлений в Польше, а власти Британии разрешили украинским беженцам привозить детей по специальной визовой схеме.

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    30 апреля 2025, 11:55 • Новости дня
    Посол Мешков сравнил французский ядерный зонтик для Европы с украшением десерта

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол во Франции Алексей Мешков иронично охарактеризовал французскую инициативу создать ядерный зонтик для Европы, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Возможности Франции по созданию ядерного зонтика для Европы сравнимы с бумажным зонтиком для десертов, потому что французский ядерный арсенал несопоставим с потенциалом России, США и Китая, заявил посол России во Франции Алексей Мешков каналу «Россия 24».

    «На пляжах есть большие зонтики, которые закрывают достаточно большую часть от солнца. Есть шербурские зонтики, которые надежно от дождя одного человека защищают. А есть зонтики на мороженом в китайском ресторане. Это ближе к тому, что относится к возможностям Франции сделать ядерные зонтики для Европы», – сказал дипломат.

    Мешков подчеркнул, что Франция обладает собственным ядерным потенциалом, включая несколько подводных лодок, но этого достаточно лишь для локального сдерживания, а не для глобальной войны. Однако размещение французского ядерного оружия на территории других стран, например, в союзе с Польшей, стало бы нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Франция.

    «Мы с полной серьезностью относимся к тому, что и Франция, и Великобритания имеют определенный ядерный потенциал. Поэтому мы и говорим о том, что в будущих переговорах по стратегическим вопросам, по стратегической стабильности, следовало бы учитывать и потенциал этих двух стран», – уточнил посол.

    Кроме того, Мешков считает, что Париж не станет размещать французский военный контингент на Украине без Вашингтона. Он напомнил, что Франция едва ли не единственная страна, стремящаяся участвовать в «коалиции желающих».

    «Французы главным условием реализации этой идеи имеют в виду участие американцев в той или иной форме. Я думаю, что нет... При таком раскладе, конечно, это выглядело бы безумием», – сказал Мешков.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Кремль считает идею создания «коалиции желающих» для размещения западных миротворческих контингентов на территории Украины абсолютно неприемлемой.

    До этого Times писала, что твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств.

    В середине апреля президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    1 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    На первомайской манифестации в Париже задержали около 30 человек

    Tекст: Мария Иванова

    На первомайской акции в Париже задержали около 30 человек после того, как начались беспорядки с применением стеклянных бутылок и петард против полиции.

    Около 30 человек были задержаны в Париже во время первомайской манифестации, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

    По данным канала, к 17.30 по местному времени стражи порядка задержали 29 участников шествия. Большинство из них обвиняется в «участии в объединении с целью совершения насилия или нанесения ущерба», передает РИА «Новости».

    Как отмечает BFMTV, в этом году на улицы французской столицы вышли около 100 тыс. человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На демонстрации произошли беспорядки: манифестанты забрасывали полицию стеклянными бутылками и петардами, а полицейские применили слезоточивый газ.

    Префект полиции Парижа Лоран Нуньес ранее заявлял, что в День труда для поддержания порядка в городе задействованы более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Власти опасались, что до 1,5 тыс. участников могут быть склонны к насильственным действиям.

    Ранее сообщалось, что во время первомайской акции в Лионе между манифестантами и полицией произошли столкновения.

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    2 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Депутат Бундестага призвал упразднить контрразведку ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как партия «Альтернатива для Германии» была признана «правоэкстремистской», депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

    Депутат Бундестага и внешний эксперт фракции АдГ Штеффен Котре выступил с резкой критикой Федерального ведомства по охране конституции, передает ТАСС. Котре заявил, что «предполагаемая классификация АдГ как правоэкстремистской партии стала последней каплей». По его словам, структура, допустившая такое решение, «уже не может быть реформирована, ее можно только упразднить». Такое заявление он сделал на фоне решения ведомства признать АдГ «правоэкстремистской» партией, что вызвало широкий резонанс в немецком обществе и политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, подчеркнув ее правоэкстремистский характер.

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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    Замена Уолтца будет выгодна России

    Дональд Трамп подтвердил сообщения об увольнении Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности. Президент США намерен назначить Уолтца постпредом при ООН. В американской прессе уже начали циркулировать слухи о том, кто мог бы занять место советника – и наиболее вероятный претендент Москву устраивает. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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