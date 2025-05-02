Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Театр в Германии отменил концерт Депардье из-за запрета на выезд актера из Франции
Организаторы концерта актера Жерара Депардье в немецком городе Путбус решили отменить выступление французского артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.
Причиной отмены стала невозможность актера покинуть Францию, где он обвиняется в домогательствах, передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Руководитель театра Петер Гества рассказал, что о запрете на выезд Депардье стало известно лишь за день до мероприятия, когда французская прокуратура потребовала у актера его паспорт. Билеты на концерт были полностью распроданы.
Суд во Франции должен рассмотреть дело Депардье 13 мая. Обвинения против артиста выдвинули две сотрудницы киностудии, заявив, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» он позволял себе непристойные шутки и прикосновения.
Ранее СМИ сообщали, что Депардье планирует переезд в Россию, чтобы избежать уголовного преследования во Франции.