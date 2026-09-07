АдГ намекнула на переход политиков из ХДС

Ульрих Зигмунд допустил переход членов ХДС в партию «Альтернатива для Германии»

Tекст: Елизавета Шишкова

Речь идет о заявлении лидера саксен-анхальтской «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, который стал победителем выборов в этой федеральной земле. Политик намекнул, что в ряды его партии могут перейти представители Христианско-демократического союза, недовольные текущей политикой своего руководства, сообщает RTL.

Зигмунд заявил, что переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии. По его словам, часть христианских демократов разделяет позиции его партии по ключевым вопросам внутренней политики.

Выборы в Саксонии-Анхальт показали рост поддержки АдГ, что усилило позиции партии на федеральном уровне. Заявление Зигмунда прозвучало на фоне обсуждения возможного сближения консервативных сил Германии перед следующими выборами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы на выборах в Саксонии-Анхальт показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом около 44,5% голосов.

Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд ранее заявлял избирателям, что партия не уйдет с политической арены даже без абсолютного большинства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне голосования признавал, что не спекулирует о последствиях возможной победы правых.