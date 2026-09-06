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    6 сентября 2026, 19:56 • Политика

    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины

    Россия указала посланникам Трампа на ухудшение позиций Украины

    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Кремле назвали конструктивной и доверительной беседу президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. А ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы в переговорах, стала только хуже. По словам экспертов, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

    Встреча главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – приводит Кремль слова Ушакова.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил он.

    Помимо этого, подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты, сообщил Ушаков. «В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена», – отметил он.

    В ходе встречи Уиткофф и Кушнер подарили Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max. В комментарии газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков пояснил, что подарок Уиткоффа Путину свидетельствует о реализме в подходе Трампа к урегулированию на Украине.

    Затем американские делегаты отправились на Украину. Путин отдал команду прекратить удары по украинской столице на трое суток. На переговорах в Киеве Кушнер сказал: «Нам нужно создать правильные условия и договоренности для долгосрочного и прочного мира». Он назвал украинское урегулирование «очень сложной, комплексной проблемой». «Но она стоит того, чтобы ее решить», – добавил член американской делегации. Интересно, что перед этим в Киев прибыли советники по национальной безопасности Британии, Франции и ФРГ.

    Впрочем, по словам замглавы МИД России Александра Грушко, слова европейских политиков об урегулировании конфликта на Украине и диалоге с Россией ничего не значат, сообщает РИА «Новости». Дипломат пояснил, что на деле политика ЕС совпадает с курсом НАТО. Он подчеркнул, что речь идет о стремлении затянуть конфликт для нанесения Москве стратегического поражения.

    «На встрече в Москве спецпосланникам были даны четкие и исчерпывающие оценки по ситуации на СВО. Очевидно, позиция Москвы состоит в том, что

    ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы стала только хуже. Это видно и по продвижению российских войск на фронте, и по эффекту от ударов по украинским тылам»,

    – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Также, очевидно, аргументация Москвы касалась серьезных рисков для Украины, связанных с неспособностью попросту пережить ближайшую зиму. Ситуация для Киева осложнится при продолжении российских атак по объектам энергоструктуры», – детализировал собеседник.

    Политолог также обратил внимание на то, что на встрече подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. «В переговорную группу входят люди, которые обсуждают детали, касающиеся санкций. Думаю, это говорит, что стороны работают в рамках некоего поля для маневров с целью улучшения ситуации», – резюмировал спикер.

    «Законные и справедливые требования России по урегулированию украинского кризиса были сформулированы еще несколько лет назад. Все это время так называемая «партия войны», состоящая из стран Запада, вместо решения вопроса вела ситуацию к эскалации», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник напомнил о словах депутата Верховной рады Давида Арахамии о том, как весной 2022 года экс-премьер Британии Борис Джонсон убедил Киев отказаться от следования по пути диалога с Москвой и предложил «просто воевать».

    «Последующие годы ситуация на дипломатическом треке периодически менялась. В последние месяцы Белый дом ставил переговорный процесс на паузу. Но все это время неизменным оставалось одно – Россия упрочивала свои позиции на фронте и ухудшала положение Украины с помощью результативных воздушных ударов», – отметил он.

    «Все, что противник хотел принести на нашу территорию, в кратном размере происходит у него. И даже информационно-психологические атаки на граждан России не принесли ожидаемого результата.

    Запад и Киев не смогли вызвать панику и разобщение среди россиян. Не удалось и навязать нам чужие чуждые ценности», – продолжил собеседник.

    «Провалились также попытки западного давление на партнеров России, свидетельство тому – прошедшие и предстоящие встречи Путина с лидерами Индии, Китая и других стран. Запад явно не рассчитал свои силы в попытке оказать влияние на мировое большинство», – указал Колесник. В этой связи депутат подчеркнул: ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы, стала только хуже. «Такова цена нежелания прислушаться к справедливым требованиям России», – объяснил Колесник.

    Депутат также объяснил последовательность Путина в отстаивании позиции России. «Москва постоянно выражает готовность дипломатическому урегулированию. Также российская сторона с уважением относится к администрации Трампа и высоко оценивает ее вклад в миротворческие усилия. При этом российский лидер акцентирует внимание на том, что переговорный процесс – не причина останавливать продвижение в зоне СВО. Мы не дадим противнику передышку для пополнения сил», – резюмировал собеседник.

    Видео начала встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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