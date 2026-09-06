Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!18 комментариев
Уиткофф оценил переговоры с Зеленским в Киеве
Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф назвал состоявшиеся в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским весьма содержательными и выразил оптимизм.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с американской делегацией уже состоялись две панельные дискуссии. Сейчас стартует третий этап обсуждений, к которому присоединятся представители европейских стран, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Позднее участники встречи планируют пообщаться с журналистами. Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф охарактеризовал диалог как «очень содержательный». «Мы оптимистично настроены и готовы продолжать работу – столько, сколько потребуется», – подчеркнул американский представитель.
Бывший старший советник президента США Джаред Кушнер отметил, что Дональд Трамп намерен не просто остановить боевые действия, а сформировать базу для долгосрочного мира на Украине. Американская сторона добивается устойчивого урегулирования конфликта, а не временной заморозки ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.
После трехчасовой беседы переговорщики покинули российскую столицу.
Минувшей ночью делегаты из Вашингтона прибыли на территорию Украины.