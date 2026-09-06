Уиткофф оценил переговоры с Зеленским в Киеве

Tекст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с американской делегацией уже состоялись две панельные дискуссии. Сейчас стартует третий этап обсуждений, к которому присоединятся представители европейских стран, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Позднее участники встречи планируют пообщаться с журналистами. Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф охарактеризовал диалог как «очень содержательный». «Мы оптимистично настроены и готовы продолжать работу – столько, сколько потребуется», – подчеркнул американский представитель.

Бывший старший советник президента США Джаред Кушнер отметил, что Дональд Трамп намерен не просто остановить боевые действия, а сформировать базу для долгосрочного мира на Украине. Американская сторона добивается устойчивого урегулирования конфликта, а не временной заморозки ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

После трехчасовой беседы переговорщики покинули российскую столицу.

Минувшей ночью делегаты из Вашингтона прибыли на территорию Украины.