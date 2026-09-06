Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!18 комментариев
Власти Антальи исключили угрозу для российских туристов из-за лесных пожаров
Вспыхнувшие в турецкой Анталье лесные пожары не угрожают безопасности российских туристов, так как очаги возгорания находятся вдали от популярных курортов, сообщили местные власти.
Очаги возгорания находятся далеко от курортных зон, передает РИА «Новости». Местные власти подтвердили безопасность отдыхающих и выразили надежду на быстрое тушение огня.
«Нет, не угрожают. Очаги находятся за пределами туристических районов. Дай Бог, очень скоро пожары будут потушены. Никаких причин для беспокойства», – сообщил представитель муниципалитета.
Возгорание произошло рядом с лесным массивом в районе Кызыллы. К тушению привлечены шесть вертолетов и два самолета. В операции задействованы 85 специалистов и пожарных, которые продолжают работы по локализации огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле два российских самолета Бе-200 прибыли в Турцию для тушения масштабных лесных пожаров.
В прошлом году спасатели успешно локализовали сильное возгорание возле крупных отелей в Анталье.
Посольство России не фиксировало обращений от сограждан на фоне опасной обстановки на побережье.