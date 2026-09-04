Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» освободили Грузское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Рубежное и Новоандреевку. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2685 военнослужащих, 18 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, накануне они взяли под контроль Никаноровку, а ранее освободили Ижевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1365 военнослужащих, 20 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

На прошедшей неделе группировка «Север» установила контроль над Храповщиной, Садками и Великим Приколом в Сумской области, Казачьей Лопанью, Василевкой, Должанкой и Благодатным в Харьковской области.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1660 военнослужащих, 13 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» освободили Святогорск в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1415 военнослужащих, 15 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоную Криницу в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 2230 военнослужащих и шесть бронемашин.

Подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль Новопавловку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

За прошлую неделю уничтожены свыше 330 военнослужащих, шесть бронемашин и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

Днем ранее они освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР.

А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.