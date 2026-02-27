Сборная России по футболу в марте запланировала матчи с Никарагуа и Мали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сборная России по футболу проведет две товарищеские встречи в марте, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч состоится 27 марта в Краснодаре против команды Никарагуа и начнется в 19:30 по московскому времени. Вторая игра запланирована на 31 марта против сборной Мали на «Газпром-арене» в Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Москве.

В 2025 году российская команда уже сыграла 10 товарищеских матчей: одержала победы над Гренадой, Замбией, Белоруссией, Катаром, Ираном и Боливией, сыграла вничью с Нигерией, Иорданией и Перу, а также уступила сборной Чили. В пресс-службе РФС подчеркнули, что оба мартовских поединка будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). «Матчи сборной России с командами Мали и Никарагуа пойдут в рейтинг ФИФА», – сообщили в организации.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, сборная Никарагуа – 131-е, а команда Мали – 54-е место. Никарагуа еще ни разу не квалифицировалась на чемпионат мира, а их лучшим достижением на Золотом кубке КОНКАКАФ остается шестое место в 1967 году.

Напомним, что с 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. Это лишило сборную России возможности сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре, принять участие в чемпионате Европы в Германии и выступить в квалификации к мировому первенству 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре сборная России уступила Чили в товарищеском матче на стадионе «Фишт» со счетом 0:2. Ранее национальная команда сыграла вничью с Перу на «Газпром-арене» в Петербурге при 45 536 зрителях.

Стоит отметить, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) отказался рассматривать вопрос о снятии санкций с российских клубов и сборных.



