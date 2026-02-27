Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС

Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.19 комментариев
Астронавт Финке рассказал о первой в истории МКС медэвакуации
Астронавт Майк Финке признался, что именно он перенес неотложный медицинский инцидент на борту Международная космическая станция, из-за которого в январе была проведена первая в истории станции медицинская эвакуация.
Ранее NASA сообщило о переносе выхода в открытый космос из-за «медицинской ситуации» с одним из членов экипажа, а затем объявило о досрочном возвращении миссии Crew-11. 15 января корабль приводнился у побережья Сан-Диего, после чего астронавтов доставили в Scripps Memorial Hospital La Jolla.
В опубликованном на сайте NASA заявлении Финке рассказал: «7 января, находясь на борту Международной космической станции, со мной случился медицинский инцидент, потребовавший немедленного внимания со стороны моих товарищей по экипажу. Благодаря их быстрой реакции и рекомендациям наших летных хирургов NASA, мое состояние быстро стабилизировалось».
По его словам, после дополнительной оценки было принято решение о досрочном возвращении. «Это была не чрезвычайная ситуация, а тщательно скоординированный план, позволивший воспользоваться возможностями расширенной медицинской визуализации, недоступной на станции», – отметил он.
Астронавт добавил, что чувствует себя хорошо и проходит стандартную послеполетную реабилитацию в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. «Космический полет – это невероятная привилегия, и иногда он напоминает нам, насколько мы люди. Спасибо всем за поддержку», – подчеркнул Финке.
Как пояснила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в комментарии изданию Futurism, решение назвать имя принял сам астронавт. По ее словам, с учетом медицинской тайны и чувствительности ситуации, агентство не могло раскрывать такие детали без согласия участника. Стивенс также предположила, что Финке мог пойти на этот шаг, чтобы защитить коллег от спекуляций и конспирологических теорий в интернете. По ее оценке, добровольное признание могло быть попыткой снизить волну слухов вокруг других членов экипажа.
При этом характер самого медицинского инцидента по-прежнему не раскрывается. В NASA подчеркивают, что астронавт имеет полное право не публиковать подробности о состоянии здоровья. Однако с учетом публичности профессии и того факта, что речь идет о первой в истории МКС медицинской эвакуации, интерес к обстоятельствам произошедшего остается высоким. Пока неизвестно, намерен ли Финке раскрывать дополнительные детали произошедшего.
