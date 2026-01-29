Космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

Платонов отказался раскрыть имя заболевшего астронавта Crew Dragon

Tекст: Мария Иванова

Космонавт Роскосмоса Олег Платонов не стал называть имя члена экипажа Crew Dragon, из-за состояния здоровья которого миссия Crew-11 досрочно завершилась, передает ТАСС.

Он отметил: «Я думаю, очевидный ответ, что, конечно же, я не приоткрою завесу тайны, потому что, во-первых, у нас экипажная этика, и это понятно. Никто бы, наверное, не хотел, чтобы про него знали какие-то медицинские тайны, поэтому ничего я сказать не могу. В принципе сейчас все члены экипажа чувствуют себя хорошо».

Платонов рассказал, что за время миссии Crew-11 провели около 30 научных экспериментов. Ему особенно запомнился эксперимент «Сепарация» по получению чистой воды из урины. Также экипаж активно занимался мониторингом поверхности Земли из космоса.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-11, в который входят Платонов, американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи, вернулся на Землю после отстыковки от МКС 15 января. Изначально планировалось, что экипаж пробудет на станции до конца февраля, однако досрочное возвращение было связано с медицинским инцидентом у одного из участников.

НАСА не раскрывает личность заболевшего и детали диагноза, однако подчеркивает, что его состояние стабильное. Представители агентства уточнили, что причиной инцидента не стали ни служебные обязанности на станции, ни подготовка к выходу в открытый космос, ни травма.

Кроме того, Платонов опроверг слухи о конфликтах внутри экипажа, заявив, что «конфликтов не было, ссор тоже. В экипаже были товарищеские отношения без всяких напряжений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Олегом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю.

Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что причиной экстренного возвращения могли стать психологические проблемы.

Глава НАСА ранее сообщил о хорошем самочувствии экипажа Crew-11.