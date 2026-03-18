Анонсирован допрос глав спецслужб США из-за гибели детей в школе

Конгресс США решил заслушать разведку после удара по школе в Иране
Руководство американской разведки предстанет перед законодателями для обсуждения военных действий на Ближнем Востоке и ошибочного ракетного удара по учебному заведению, отмечает Associated Press.
Серия слушаний с участием высших должностных лиц нацбезопасности начнется в среду, передает Associated Press.
Центральной темой станет война и использование устаревших разведданных, что, вероятно, привело к удару по начальной школе и гибели более 165 человек. Белый дом заявил, что расследование инцидента продолжается.
Внимание уделят и внутренним спорам в администрации, вызванным громкой отставкой директора Национального контртеррористического центра Джо Кента. Он заявил: «Я не могу с чистой совестью поддерживать войну администрации Трампа и не согласен с тем, что Иран представляет неминуемую угрозу для США».
Директор Национальной разведки Тулси Габбард, курировавшая работу Кента, сдержанно прокомментировала ситуацию в социальных сетях. Она отметила, что решение об оценке иранской угрозы остается прерогативой президента, воздержавшись от личной оценки ударов.
Отдельный блок вопросов коснется руководства ФБР во главе с Кашем Пателем на фоне роста террористической активности внутри страны. Пателя критикуют за массовые увольнения опытных агентов в период обострения угроз, включая недавние нападения в Техасе и Мичигане.
ФБР предупредило полицейские управления Калифорнии о риске атаки иранских беспилотников на западное побережье США.