Анонсирован допрос глав спецслужб США из-за гибели детей в школе

Конгресс США решил заслушать разведку после удара по школе в Иране

Tекст: Мария Иванова

Серия слушаний с участием высших должностных лиц нацбезопасности начнется в среду, передает Associated Press.

Центральной темой станет война и использование устаревших разведданных, что, вероятно, привело к удару по начальной школе и гибели более 165 человек. Белый дом заявил, что расследование инцидента продолжается.

Внимание уделят и внутренним спорам в администрации, вызванным громкой отставкой директора Национального контртеррористического центра Джо Кента. Он заявил: «Я не могу с чистой совестью поддерживать войну администрации Трампа и не согласен с тем, что Иран представляет неминуемую угрозу для США».

Директор Национальной разведки Тулси Габбард, курировавшая работу Кента, сдержанно прокомментировала ситуацию в социальных сетях. Она отметила, что решение об оценке иранской угрозы остается прерогативой президента, воздержавшись от личной оценки ударов.

Отдельный блок вопросов коснется руководства ФБР во главе с Кашем Пателем на фоне роста террористической активности внутри страны. Пателя критикуют за массовые увольнения опытных агентов в период обострения угроз, включая недавние нападения в Техасе и Мичигане.

ФБР предупредило полицейские управления Калифорнии о риске атаки иранских беспилотников на западное побережье США.




