Иран совершил первые международные авиарейсы с 28 февраля

Tекст: Мария Иванова

Организация гражданской авиации Ирана объявила о возобновлении международных перелетов, передает РИА «Новости». В ближайшее время планируется расширение маршрутной сети.

«После открытия воздушного пространства страны и начала международных авиаперелетов были выполнены рейсы в Медину и Стамбул», – говорится в официальном сообщении ведомства. В ближайшие дни также ожидается открытие рейсов в Багдад, Баку, Доху и Неджеф.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Из-за угрозы ракетных ударов и беспилотников многие страны региона частично или полностью закрыли свое воздушное пространство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Иран полностью закрыл свое воздушное пространство для полетов.

В середине апреля власти исламской республики сняли ограничения на работу гражданской авиации. Позже аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране полностью возобновили обслуживание пассажирских рейсов.