Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
США подтвердили удары по целям в Иране
CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану
Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.
В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.
Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры исламской республики.
Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.