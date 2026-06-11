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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

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    11 июня 2026, 01:19 • Новости дня

    США подтвердили удары по целям в Иране

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по целям в Иране
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.

    В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры исламской республики.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

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    10 июня 2026, 06:08 • Новости дня
    Axios: Иран атаковал американские военные базы ракетами и беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы якобы провели комбинированную атаку на военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщают американские СМИ.

    Атака затронула сразу несколько американских военных объектов, передает РИА «Новости». Со ссылкой на Axios.

    Целями, согласно этим данным, стали позиции войск в трех государствах: Бахрейне, Кувейте и Иордании. По ним якобы были выпущены беспилотники и ракеты.

    Ранее до этого вооруженные силы Кувейта начали уничтожение воздушных целей.

    До этого американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

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    10 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы

    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
    @ Samuel Corum/CPN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    «Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.

    Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».

    Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.

    Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.

    Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.

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    10 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив.

    Президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, передают «Вести».

    «Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам», – заявил американский лидер.

    Президент США раскрыл детали проведенной операции в публикации в социальной сети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

    «Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок», – написал президент США.

    Глава Белого дома также пояснил текущую ситуацию с ценами на энергоносители. По его словам, из-за того, что огромные объемы нефти оказались на рынке, стоимость этого ресурса упала до 85-90 долларов за баррель вместо прежних 250 долларов.

    В начале мая президент США анонсировал запуск операции «Проект Свобода» для проводки иностранных судов через Ормузский пролив.

    В конце весны военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этом регионе.

    За последний месяц американские военные тайно помогли скоординировать безопасный проход более сотни коммерческих кораблей.


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    10 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером

    Беспилотный катер Corsair эвакуировал сбитых летчиков США в Оманском заливе

    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером
    @ Saronic Technologies/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в мировой практике морской беспилотник успешно спас терпящих бедствие военных летчиков, которые провели около двух часов в открытой воде.

    Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа американского вертолета AH-64 Apache в Оманском заливе, пишет TWZ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что боевую машину сбили иранские военные, и пообещал жесткие ответные меры. Это первый известный случай применения надводного дрона в реальной поисково-спасательной миссии.

    «Надводный дрон, который помог в спасении экипажа Apache у побережья Омана, был беспилотным судном ВМС США Corsair, управляемым 59-й оперативной группой 5-го флота», – сообщил представитель командования капитан Тим Хокинс.

    Он уточнил, что дрон подобрал авиаторов и доставил их в безопасное место для последующей эвакуации вертолетом. Летчики провели в воде около двух часов.

    Автономный катер Corsair длиной более семи метров разработан компанией Saronic. Аппарат способен преодолевать расстояние почти в две тысячи километров, развивая скорость до 35 узлов, и нести более 450 килограммов полезной нагрузки. Судно обладает высокой степенью автономности и может действовать как самостоятельно, так и в составе единой сети дронов.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Отметим, что США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»

    Трамп: Иран потерпел полное поражение

    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
    @ CNP/MediaPunch/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».

    «Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».

    В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.

    Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.

    Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.

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    10 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Потеря военного вертолета Apache вряд ли стала для США поводом к жестокому ответу, а вот сигналом точно стала, который в Вашингтоне снова не распознали, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он отметил, что в СМИ сообщали, как иранский военно-морской флот сбил американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, оба члена экипажа были спасены.

    «Действительно, потеря одного из самых современных американских вертолетов не была большой проблемой. Но это был еще один сигнал Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре», – написал дипломат в серии постов в соцсети Х

    Он добавил, что намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений в ситуации.

    «По сообщениям СМИ, США начали авиаудары по Ирану в ответ на иранские авиаудары. Прекратит ли кто-нибудь подобные столкновения при нормальных обстоятельствах?» – задался Ульянов риторическим вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Axiosузнал, что США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана.

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    10 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость, написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи после начала американских атак якобы в счет иранского удара по вертолету Apache.

    «Наши могучие вооружённые силы не оставят без ответа ни одного нападения или угрозы. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит множество глав о печальных», – предупредил иранский министр в соцсети Х.

    До этого Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив, отметив, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но умеет вести диалог и на других.

    Ситуация между ведущими дипломатический диалог США и Ираном обострилась после удара по американскому вертолету Apache 9 июня в районе Ормуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными у берегов Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    В Аденском заливе у берегов Йемена произошла перестрелка между охранниками грузового судна и шестью вооруженными людьми на приближающейся лодке.

    Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными на малой лодке у йеменского порта Бальхаф в Аденском заливе, передает РИА «Новости».

    «Грузовое судно сообщило, что к нему приблизилось судно с шестью вооруженными людьми на борту. Произошла перестрелка между малым судном и командой вооруженных охранников грузового судна», – говорится в заявлении Управления морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Инцидент произошел в 163 километрах к юго-западу от порта Бальхаф в Йемене. В результате перестрелки малое судно развернулось и ушло в противоположную сторону. Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают морские суда с целью выкупа у берегов Сомали и в Аденском заливе.

    В начале мая вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами у побережья Йемена.

    На следующий день это судно зашло в территориальные воды Сомали.

    В конце апреля злоумышленники направили другой захваченный грузовой корабль в сторону сомалийского побережья.

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    10 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Американская авиация вывела из строя судно Settebello в Оманском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская армия атаковала танкер Settebello, находившийся в акватории Оманского залива.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что удар был нанесен по двигателю судна, передает РИА «Новости».

    «Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», – говорится в заявлении.

    Представители командования уточнили, что с момента начала морской блокады иранских портов американские военные вывели из строя восемь судов. Кроме того, в регионе было развернуто еще 134 корабля.

    В понедельник американский истребитель атаковал нефтяной танкер M/T Marivex под флагом Палау.

    Месяцем ранее военные США вывели из строя иранское судно Hasna в Оманском заливе. Центральное командование ВС США подтвердило сохранение ограничений на движение кораблей в ближневосточном регионе.

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    10 июня 2026, 19:30 • Новости дня
    Трамп объявил о полной готовности соглашения с Ираном

    Трамп: Соглашение США и Ирана полностью готово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что двустороннее соглашение между Вашингтоном и Тегераном окончательно подготовлено.

    По его словам, теперь иранской стороне остается лишь официально утвердить этот документ, передает ТАСС.

    «Все, что им нужно сделать, – это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», – подчеркнул политик во время общения с журналистами в Белом доме, комментируя текущий ход диалога с Ираном.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    В конце мая Трамп объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До этого американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    10 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Reuters: США поразили почти 20 целей в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные в ходе атак по иранской территории нанесли удары по нескольким десяткам целей, сообщил неназванный американский чиновник.

    Соединенные Штаты нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сказал собеседник Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, Центральное командование США заявило о завершении серии ответных ударов по Ирану из-за сбитого вертолета Apache.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

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    10 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возможность применения ядерного арсенала для уничтожения подземных объектов по производству ракет в Иране, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Херша, президент США интересовался у представителей своей администрации осуществимостью ядерного удара по Ирану, передает ТАСС.

    Американский журналист сообщил, что беседа состоялась на этой неделе. Обсуждались варианты уничтожения подземных ракетных заводов в Иране. Американский лидер спрашивал, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений против некоторых из подобных объектов.

    Участники закрытой встречи были шокированы будничным тоном разговора о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. Херш отметил, что президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

    Глава Белого дома также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Однако окружению удалось отговорить президента от дальнейших рассуждений об эскалации с использованием ядерного оружия.

    В мае президент США потребовал от Тегерана письменных гарантий отказа от ядерного оружия.

    До этого американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением в случае срыва соглашения с Вашингтоном.

    При этом в апреле глава Белого дома категорически отверг возможность применения ядерного арсенала в ближневосточном конфликте.

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    10 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    В КСИР заявили об ударе по базе США Аль-Азрак в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (ВС Ирана) заявил в Telegram-канале об ударе по базе США в Иордании.

    «Новая волна ракет запущена из Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько минут назад нанес ракетный удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании. В Иордании слышны многочисленные мощные взрывы», – сказано в серии сообщении.

    По телеканала Press TV, КСИР осуществил атаку дронов на силы 5 флота США в Бахрейне.

    «В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2.30 (2.00 мск) в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», –  приводит РИА «Новости» заявление КСИР.

    При этом США завершили серию ударов по Ирану за якобы сбитый ими Apache, о чем сообщило Центрально командование ВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Глава МИД Ирана Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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