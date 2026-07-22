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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    22 июля 2026, 06:47 • Новости дня

    Иран поразил склады с американскими боеприпасами в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы поразили склады с боеприпасами и логистическое оборудование американских военных на одной из баз в Кувейте.

    Целью удара стала база Кэмп-Доха, где размещается командный центр сухопутных войск американской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Удары наносились с помощью дронов, поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне.

    В тот же день военные Ирана уничтожили радары и беспилотники США на кувейтской базе Али-ас-Салем.

    Несколькими днями ранее иранские дроны нанесли удары по центрам материально-технического обеспечения американской армии в Кувейте.

    21 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

    Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
    @ Us Navy/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской республики, заявил президент Дональд Трамп.

    О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

    По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

    Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

    В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану

    Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

    Tекст: Вера Басилая

    США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».

    «Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.

    Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.

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    21 июля 2026, 23:48 • Новости дня
    Иранские военные получили новые системы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Ирана переданы новые комплексы ПВО, сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    «Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.

    Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.

    Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Хегсет заявил о поддержке Ирана со стороны России и Китая в войне с США
    Хегсет заявил о поддержке Ирана со стороны России и Китая в войне с США
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    21 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иранские военные ударили ракетами по дата-центру Amazon в Бахрейне

    КСИР заявил о ракетном ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    В качестве ответной меры на действия американских военных по инфраструктуре крупной корпорации в Персидском заливе были выпущены крылатые ракеты.

    Корпус стражей исламской революции атаковал вычислительный комплекс американской корпорации, передает РИА «Новости». Целью стал объект, расположенный на территории Бахрейна.

    Вооруженные силы Ирана применили крылатые ракеты, нанеся инфраструктуре серьезный ущерб. Эти действия стали реакцией на недавние удары войск Соединенных Штатов.

    «В ответ на вчерашние атаки США по строящимся объектам и гражданским районам, КСИР заявил, что запустил несколько крылатых ракет по инфраструктуре центрального дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне, причинив серьезный ущерб», – сообщил канал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники Корпуса стражей исламской революции атаковали крупнейший дата-центр компании Amazon в Бахрейне.

    Позже элитные части иранских вооруженных сил нанесли мощный удар по американским военным объектам на базе Шейх-Иса.

    Спустя день армия исламской республики поразила дронами места базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир.

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    21 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии

    Трамп пригрозил хуситам ответными мерами США при блокаде Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предпримут решительные действия против йеменского движения «Ансар Аллах», если хуситы попытаются установить морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США во время встречи с лидером Ливана Джозефом Ауном заявил, что США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся», – подчеркнул американский лидер.

    Отвечая на вопросы журналистов об опасениях по поводу ситуации в Красном море, глава государства напомнил о предыдущем опыте взаимодействия с мятежниками. Американская сторона уже применяла ответные меры против хуситов в прошлом, отметил президент.

    Накануне хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Ранее власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

    Представители движения «Ансар Аллах» также предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для торговых судов.

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    21 июля 2026, 08:43 • Новости дня
    WSJ: Израиль убеждает США возобновить полномасштабную войну с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Израильское руководство стремится склонить Вашингтон к возобновлению масштабных атак по иранской территории для уничтожения ядерных объектов, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    Израиль пытается убедить американские власти возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на  The Wall Street Journal.

    Целью таких действий называется дальнейшее ослабление ракетного потенциала и полное уничтожение объектов ядерной программы Ирана.

    Израильские спецслужбы передали американским коллегам данные о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана. Сообщается, что оборудование перенесено в подземные туннели под горой Кирка рядом с Натанзом, глубина которых достигает 140 метров. Руководство Израиля надеется, что эти сведения подтолкнут Вашингтон к новой волне более мощных ударов.

    В публикации отмечается, что в ходе предыдущих атак весной и в июне 2025 года район горы Кирка не входил в число приоритетных целей. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, однако в июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Между тем, несколько стран ближневосточного региона переслали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Иранские власти пригрозили обогатить уран до 90% в случае новых американских ударов.

    Политолог Владимир Сажин допустил возобновление масштабных атак Вашингтона по территории исламской республики.

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    21 июля 2026, 10:13 • Новости дня
    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории исламской республики, сообщает Fars со ссылкой на источник.

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе и не будет выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «Пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится», – подчеркнул источник иранского издания.

    Новый виток напряженности начался 8 июля. Американские войска впервые после подписания двустороннего меморандума нанесли серии ударов по территории исламской республики. Поводом для атаки стало предполагаемое нападение на торговое судно в проливе.

    В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия. В ответ Тегеран начал обстреливать американские объекты, расположенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана закрыл Ормузский пролив для транзита судов.

    Транзит танкеров между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных американских атак.

    Белый дом приготовился к многонедельному вооруженному противостоянию с Тегераном.

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    22 июля 2026, 04:09 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Центральное командование США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Целями атаки стали центры управления военными операциями, морские объекты, авиационные ангары, склады беспилотников и логистическая инфраструктура, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за прошедшие три месяца иранская сторона атаковала более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    CENTCOM заявил, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. По версии США, с начала мая американские силы помогли обеспечить безопасный проход около 900 коммерческих судов и транспортировку 450 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы сообщили, что приступили к 11-му раунду ночных бомбардировок иранской территории. Серия взрывов прозвучала в городах Ирана.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США. Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море.

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    21 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    Количество пострадавших в конфликте с Ираном американских военных достигло 447

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обострения ближневосточного конфликта число получивших ранения военнослужащих Соединенных Штатов увеличилось до 447 человек на фоне срыва соглашения о прекращении огня.

    Потери американских сил в ходе военной операции против Ирана продолжают расти, передает РИА «Новости». Наибольший урон понесли сухопутные войска, где пострадали 306 солдат.

    Военно-морские силы сообщили о 68 раненых, военно-воздушные силы – о 54, а корпус морской пехоты – о 19.

    Официальное число погибших с начала июля остается на уровне 14 человек. Однако оборонное ведомство признало гибель еще нескольких солдат в результате недавних ответных ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

    Обострение ситуации произошло несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении боевых действий. С восьмого июля американские войска возобновили атаки, объяснив это защитой коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранская сторона нанесла удары по объектам Соединенных Штатов, после чего президент объявил о прекращении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон оценил количество пострадавших американских военнослужащих в 427 человек.

    Общее число погибших солдат США в ходе противостояния возросло до 17 человек.

    Тегеран предупредил Вашингтон о неминуемых последствиях возможного захвата острова Харк.

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    22 июля 2026, 02:46 • Новости дня
    США атаковали Иран 11-ю ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану 11-ю ночь подряд

    США атаковали Иран 11-ю ночь подряд
    @ Ford Williams/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM начали наносить удары по военным целям в Иране сегодня в 19.н00 по восточному времени (02.00 мск) 11-ю ночь подряд», – сообщает CENTCOM в X.

    Главной задачей этих действий называется «дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня.

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    21 июля 2026, 23:19 • Новости дня
    Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Затраты Соединенных Штатов на противостояние с Ираном достигли отметки в 37,5 млрд долларов.

    Расходы американского бюджета на конфликт с Ираном в настоящее время составляют 37,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

    «Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов», – заявил глава ведомства.

    Он озвучил эти данные в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители американской разведки оценили возможные траты Пентагона на конфликт с Ираном более чем в 100 млрд долларов.

    Телеканал NBC News назвал реальной стоимостью военных действий сумму от 80 до 100 млрд долларов.

    В мае Пит Хегсет поручил юристам проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов.

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    22 июля 2026, 02:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по «всем интересам» США на Ближнем Востоке

    «Хатам аль-Анбия» пригрозил ответом в случае атаки США на ядерные объекты Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В случае ударов США по иранским ядерным объектам целями станут все американские интересы на Ближнем Востоке, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    «Нижеследующим заявляется, что если армия-агрессор перейдет к этому этапу, мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения штаба.

    Одновременно высокопоставленный иранский источник предупредил, что британские интересы на Ближнем Востоке тоже могут стать законной военной целью, если Лондон присоединится к войне США против Ирана, пишет ТАСС.

    Он уточнил, что в случае подтверждения сообщений о решении нового премьер-министра Британии Энди Бернэма участвовать в войне все британские объекты в регионе будут включены в список целей иранских вооруженных сил.

    Тот же источник напомнил, что Британия, по его словам, уже однажды столкнулась с реализацией иранских угроз во время сорокадневной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Ирана.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

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    22 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    Серия взрывов прозвучала в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    В Тегеране работает ПВО, серия взрывов прозвучала в городах Ирана, сообщают информационные агентства.

    «Иранское Nour News сообщает, что ПВО были активированы в Тегеране для противодействия вражеским целям», – передает Reuters.

    Взрывы произошли в прибрежном городе Чабахар на юго-востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Tasnim и Fars также сообщают о взрывах в районах возле городов Тебриз и Сирик, в городе Бушер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Белый дом объявил об отказе от режима прекращения огня с Ираном.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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