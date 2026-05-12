Хегсет поручил проверить слова Келли о ракетах на предмет разглашения секрета
Министр войны США Пит Хегсет поручил юристам Пентагона проверить заявления сенатора Марка Келли о расходовании военными США боеприпасов в ходе операции против Ирана на предмет разглашения секретных данных.
Министр войны США Пит Хегсет поручил юристам Пентагона проверить заявления сенатора Марка Келли о расходе американских боеприпасов в ходе операции против Ирана на предмет возможного раскрытия тайны, передает РИА «Новости».
Причиной проверки стали слова Келли, который заявил в эфире CBS, что в ходе конфликта с Ираном запасы ракет у США были серьезно потрачены, и на их пополнение уйдут годы. Он уточнил, что речь идет о ракетах Tomahawk, противоракетах SM-3, а также о боеприпасах для комплексов Thaad и Patriot.
В соцсети Хегсет обвинил Келли в том, что тот «болтает по ТВ (безосновательно и глупо) о секретном брифинге Пентагона, который был проведен для него», и задался вопросом: «Он нарушил свою клятву… снова? Юрист министерства войны рассмотрит это».
В ответ сенатор Келли заявил, что лишь процитировал самого Хегсета, который ранее, в апреле, делал похожие заявления в сенате.
Ранее Келли стал одним из шести демократов, служивших в армии США или разведке, которые после начала операции против Ирана записали видеообращение. В нем они заявили, что военные имеют законное право не выполнять незаконные приказы. После этого Хегсет инициировал процедуру лишения Келли звания капитана, однако суд отказал ему в удовлетворении этого требования.
