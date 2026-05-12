Минпромторг предложил маркетплейсам продвигать российские товары
Минпромторг выступает за приоритетную выдачу отечественной продукции на электронных торговых площадках при поиске зарубежных аналогов или товаров без указания бренда.
Министерство промышленности и торговли России разработало инициативу, обязывающую маркетплейсы предлагать покупателям российские товары при поиске иностранных аналогов. Об этом свидетельствует презентация главы ведомства Антона Алиханова, представленная на Конгрессе индустрии детских товаров, передает РИА «Новости».
«Обязательство обеспечения предложения российских товаров при поиске на электронных торговых площадках аналогичной иностранной продукции или аналогичных товаров без указания бренда», – гласит текст документа. Кроме того, для подтверждения безопасности ведомство планирует обязать импортеров детских товаров проходить полный спектр процедур технического регулирования Евразийского экономического союза.
Минпромторг также подготовил новые меры поддержки производителей игр и игрушек. По словам Алиханова, министерство планирует за счет собственных ресурсов компенсировать затраты на приобретение лицензий для использования образов героев отечественных мультфильмов. Рассматривается и финансовое обеспечение продвижения отрасли в СМИ и интернете.
Помимо этого, министерство предлагает установить приоритет для российских производителей при государственных закупках детской одежды, включая школьную форму, на сумму до одного млн рублей. Ранее глава ведомства отмечал, что товары легкой промышленности в госзакупках до этой суммы составляют 98% физического объема.
Первый вице-премьер Денис Мантуров выразил надежду на весеннее принятие закона о «российской полке».
Министерство также предложило установить минимальную квоту на непродовольственные товары в торговых сетях.