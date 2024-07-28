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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    28 комментариев
    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня

    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


    27 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц известен простодушными заявлениями, заявил глава МИД Сергей Лавров касательно заявления канцлера об условии для отказа от размещения американских ракет в ФРГ по окончанию спецоперации на Украине.

    «Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС слова российского министра.

    Лавров отметил: канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

    «Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

    Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    27 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    New York Times: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС,Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России, пишет The New York Times.

    По данным газеты, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева, при этом Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, хоть и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись», передает ТАСС.

    Издание указывает, что украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций.

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    27 июля 2024, 19:16 • Новости дня
    В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин: В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, что приведет к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    По словам аналитика, уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен, если сохранится существующий темп разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Соскин отметил, что украинское зерно активно продается, на продовольствие может остаться только на пару месяцев. Он считает, что в феврале на Украине начнется голод, а «полный коллапс» экономики наступит уже осенью, что и приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наступлении энергетической катастрофы на Украине.

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    27 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

    Пленный: Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого сослуживцами солдата ВСУ

    При сдаче в плен в Торецке на горловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сослуживцы попытались расстрелять из автомата солдата ВСУ, но его на руках вынесли из-под огня российские военные.

    Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его пытались расстрелять сослуживцы во время сдачя в плен в Торецке.

    «Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали место, наблюдательный пункт и скоро к нам подошли русские  ребята, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут», – цитирует пленного ТАСС.

    Наталенко и несколько его сотоваришей вышли с поднятыми руками, однако он тут же «почувствовал боль в спине и ноге». «Выстрелы были сзади, со своих позиций. Сами мне говорили, мол, не иди – застрелят (россияне), но в итоге получил от своих в спину», – возмутился украинский пленный.

    Наталенко сообщил, что в колонне сдавшихся шел последним, поэтому принял удар бывших сослуживцев на себя.

    Однако российские военнослужащие на руках вынесли раненого украинского солдата. «Все равно не оставили, забрали раненого в плен. Оказали помощь, все заживает», – заключил он.

    На прошлой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино.

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    27 июля 2024, 20:18 • Новости дня
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское националистическое объединение «Азов» (организация признана террористической в России и запрещена) отменило выступление в Берлине из-за «массового неприятия» немцев и соображений безопасности, сообщило издание Berliner Zeitung.

    Издание пишет, что несколько левых групп и организаций выступили против выступления «Азова» (организация признана террористической в России и запрещена), из-за «правоэкстремистских и фашистских традиций» организации. Отмечается, что «Азов» собирался поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, передает РИА «Новости».

    Левые объединение назвали турне украинских экстремистов «невыносимым проявлением фашизма и милитаризма» и подали заявку на акцию протеста, к которой собралась присоединиться партия «Союз Сары Вагенкнехт».

    В партии назвали невероятным скандалом тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное правоэкстремистской организацией, сторонниками пособника нацистов Степана Бандеры.

    Как отмечает Berliner Zeitung, мероприятия «Азова» в Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

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    27 июля 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Лозоватское в ДНР
    Российские войска освободили Лозоватское в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 1-й десантно-штурмовой, 68-й пехотной бригад ВСУ около Торецка, Украинска, Ивановки, Новгородского, Щербиновки и Новоселовки Первой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того группировка отразила три контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, отметил Конашенков.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе американскую БТР М113, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

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    27 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ

    Минобороны сообщило о сдаче в плен 17 морпехов ВСУ на островах Днепра

    На островах Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    На островах в дельте реки Днепр в Херсонской области 17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны отмечается, что в плен сдались 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

    Пленные морпехи рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, отсутствии снабжения. По их словам, воду пили из болота, они сдались в плен после того, как их командование отказалось проводить эвакуацию.

    Ранее украинский пленный рассказал, что под Часовым Яром по вине нетрезвых командиров уничтожен батальон ВСУ.

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    27 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Российские штурмовики водрузили флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Рогов: Бойцы ВС России водрузили российский флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Вооруженных сил России установили государственный флаг на севере Красногоровки в ДНР, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, русский флаг был водружен на севере Красногоровки.

    ВС России продолжили разгром ВСУ, под контролем украинских боевиков остаются небольшие территории в частном секторе Красногоровки, следует из сообщения Рогова в Telegram-канале.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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    27 июля 2024, 21:00 • Новости дня
    В словах Зеленского усмотрели сигнал о готовности к мирным переговорам

    GT: Заявление Зеленского говорит о возможности скорого мирного урегулирования

    В словах Зеленского усмотрели сигнал о готовности к мирным переговорам
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Слова украинского лидера Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, об этом говорит все больше и больше признаков, пишет Global Times.

    Издание напомнило о заявлениях Зеленского в недавнем интервью о том, что «конфликт нужно закончить как можно скорее». Автор статьи считает, что все больше признаков указывает на то, что стороны сядут за стол переговоров, и конфликт будет разрешен политическими средствами, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на Западе по-прежнему придерживаются позиции «поддержки одной стороны», что усиливает конфликт. Рассчитывать на скорое прекращение огня можно будет, если Запад будет вкладывать позитивную энергию.

    Ранее Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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    27 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    В МИД заявили, что не слушают заявлений Зеленского о «готовности к переговорам»

    Глава МИД Лавров заверил, что не слушает заявления Зеленского о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    По словам министра, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже не первый раз говорит о готовности к переговорам, однако потом снова начинает говорить противоположные вещи, передает ТАСС.

    «Совсем недавно они говорили про переговоры… Я их не слушаю, честно говоря», – отметил Лавров.

    Ранее сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

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    27 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Опубликованы кадры полета дрона над Рязанской областью

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка украинских беспилотников нанести удар по Рязанской области.

    На видеокадрах заметно, как украинский беспилотник, сделав крюк, пролетел над жилыми многоэтажными домами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.

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    27 июля 2024, 20:00 • Новости дня
    В США назвали причину провала мобилизации на Украине

    Миршаймер: Украинские войска не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь

    Украинские войска несут огромные потери на передовой, из-за чего не могут собрать новые бригады, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

    Политолог напомнил, что в Киеве заявили, что намерены создать десять новых бригад в ВСУ, что предусматривалось новым планом мобилизации, но оказалось, что существующие батальоны несут огромные потери, и пополнение очень затруднено, передает РИА «Новости».

    Миршаймер отметил, что с точки зрения живой силы украинцы находятся в совершенно ужасающем состоянии, потому что на передовую отправляют людей без достаточной подготовки.

    Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.

    Позже стало известно, что командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях.

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    27 июля 2024, 11:00 • Новости дня
    Лавров сообщил, что Ван И в ходе встречи рассказал о беседе с Кулебой

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что его китайский коллега Ван И рассказал о своей встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который недавно посетил Китай.

    По словам Лаврова, было отмечено, что китайская позиция остается постоянной.

    «Эта позиция, как я уже говорил, заключается в сосредоточении на первопричинах украинского конфликта», – передает ТАСС слова министра.

    Напомним, после ходе своего визита в Китай Кулеба заявил, китайскому коллеге Ван И, что украинская сторона «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий».

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    27 июля 2024, 17:43 • Новости дня
    Украина столкнулась с «гендерным разрывом наоборот» из-за мобилизации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за агрессивной мобилизации на Украине некому выполнять мужскую работу, занять их места предлагают женщинам, но они отказываются работать дальнобойщиками и водить спецтранспорт.

    После ужесточения мобилизации мужчины на Украине начали бросать «опасные» профессии: перестали выходить на работу водители, количество таксистов в некоторых компаниях сократилось на 80%, оставшиеся выходят только в ночную смену, чтобы не встретиться с военкомами. Некоторые перевозчики выпускают на рейсы тех, кто мобилизации не подлежат, сотрудников младше 25 и старше 60 лет. В связи с этим цены на такси в Киеве выросли на 30%, передает РИА «Новости».

    Острый дефицит испытывают пассажирские и логистические компании, в том числе «Новая почта», проблемы есть и у скорой помощи. Помимо водителей не хватает грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, инженеров, прорабов, монтажников, строителей.

    Украинцы жалуются, что даже на фоне военного конфликта зарплаты работникам не поднимают, но о премиях — а вот о премиях для себя и топ-менеджмента не забывают. Однако теперь руководители компаний вынуждены менять политику.

    Из-за мобилизации на Украине возник «гендерный разрыв наоборот» – мужчины стали получать меньше женщин, которые все равно не спешат осваивать «мужские» профессии.

    Киев совместно с ООН запустил специальную программу, направленную на переобучение женщин на водителей автобусов, но она не пользуется спросом.

    По данным ООН, после начала военного конфликта за границу выехало 6,3 млн украинцев, опасность попасть под мобилизацию лишь усиливает в среде эмигрантов желание не возвращаться домой.

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    27 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине

    Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине до декабря

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    По его словам, такая задача уже поставлена перед администрацией страны и дипломатической командой, передает ТАСС.

    «Думаю, что план будет готов до конца ноября», – заявил Зеленский, выразив уверенность в том, что к справедливому завершению конфликта приведут укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию.

    Кроме того, президент Украины рассказал, что к нему поступали неофициальные предложения о заморозке конфликта, но отметил, что не может их принять.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

    Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что слова Кулебы о невозможности «склонить» Украину к переговорам звучат нелепо – во-первых, если Киеву поступит соответствующее указание из США или Британии, то они подчинятся, а во-вторых, переубедить офис Зеленского могут успехи российской армии.

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