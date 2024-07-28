Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.29 комментариев
ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.
Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.
«Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.
Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.