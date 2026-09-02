Ушаков сообщил об отсутствии планов встречи Путина с главой ЦРУ

Ушаков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом

Tекст: Дарья Григоренко

Ушаков рассказал об отсутствии планов встречи Владимира Путина и Джона Рэтклиффа в Москве, передает РИА «Новости».

По его словам, директор ЦРУ взаимодействовал исключительно с руководством российского разведсообщества.

«Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Life Александром Юнашевым.

Детали переговоров представителей российских спецслужб и Рэтклиффа остаются в тайне. Ушаков подчеркнул, что беседы носили строго конфиденциальный характер, поэтому их содержание не подлежит разглашению.

Визит главы ЦРУ в Москву состоялся 25 августа и был посвящен контактам между спецслужбами двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о немедленном докладе Владимиру Путину по итогам контактов главы ЦРУ с российскими спецслужбами.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал переговоры с Джоном Рэтклиффом стандартной рабочей практикой.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал визит руководителя американской разведки в Москву отчасти рутинной поездкой.