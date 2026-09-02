Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Путин предложил новое название для «Силы Сибири – 2»
Путин предложил переименовать газопровод «Сила Сибири – 2» в «Силу Байкала»
Газопровод «Сила Сибири 2», предназначенный для поставок газа в Китай через Монголию, может получить новое название по предложению президента России Владимира Путина, отметил министр энергетики Сергей Цивилев.
Министр энергетики Сергей Цивилев допустил возможность переименования газопровода, передает РИА «Новости».
Выступая на заседании Госсовета по энергетике в рамках Восточного экономического форума, он сообщил об изменении названия проекта.
«Но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал его более правильно – «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки», – сказал Цивилев. Газопровод предназначен для поставок с месторождений Западной Сибири в Китай через территорию Монголии.
Ожидается, что контракт на поставки газа будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 млрд кубометров в год стороны подписали в сентябре 2025 года. В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал наличие прогресса, однако договоренности еще не финализированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение обсуждения строительства газопровода профильными компаниями.
Ранее представитель Кремля сообщил о достижении понимания по основным параметрам проекта между Москвой и Пекином.
Президент России Владимир Путин назвал эту магистраль взаимовыгодной для обеих стран.