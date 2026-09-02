Путин приехал на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье

Tекст: Мария Иванова

Глава государства прилетел во Владивосток в среду, передает РИА «Новости».

Проект создания гигантского комплекса реализуется с 2016 года. Предприятие строит все типы крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для работы в Арктике.

Портфель заказов верфи составляет 50 судов, при этом якорный заказ обеспечивает компания «Роснефть». Сейчас заказчикам передано девять судов, а еще 24 находятся на стадии активного строительства. Вокруг предприятия активно формируется крупный производственный кластер.

Уже функционирует завод винторулевых колонок «Сапфир» и началось возведение Приморского металлургического завода. Также с 2016 года реализуется программа обеспечения жильем сотрудников комплекса. За это время в пяти микрорайонах Большого Камня ввели в эксплуатацию 44 дома, а до конца 2030 года планируется построить 80 жилых зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле этого года судостроительный комплекс «Звезда» передал заказчику первый российский арктический танкер-газовоз.

В прошлом году президент Владимир Путин заявил о производстве на данной верфи абсолютно новых для страны крупнотоннажных кораблей.