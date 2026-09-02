Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Путин приехал на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье
Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшую отечественную судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень для ознакомления с ходом строительства судов арктического класса.
Глава государства прилетел во Владивосток в среду, передает РИА «Новости».
Проект создания гигантского комплекса реализуется с 2016 года. Предприятие строит все типы крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для работы в Арктике.
Портфель заказов верфи составляет 50 судов, при этом якорный заказ обеспечивает компания «Роснефть». Сейчас заказчикам передано девять судов, а еще 24 находятся на стадии активного строительства. Вокруг предприятия активно формируется крупный производственный кластер.
Уже функционирует завод винторулевых колонок «Сапфир» и началось возведение Приморского металлургического завода. Также с 2016 года реализуется программа обеспечения жильем сотрудников комплекса. За это время в пяти микрорайонах Большого Камня ввели в эксплуатацию 44 дома, а до конца 2030 года планируется построить 80 жилых зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле этого года судостроительный комплекс «Звезда» передал заказчику первый российский арктический танкер-газовоз.
В прошлом году президент Владимир Путин заявил о производстве на данной верфи абсолютно новых для страны крупнотоннажных кораблей.