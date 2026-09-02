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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    13 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    37 комментариев
    2 сентября 2026, 10:06 • Новости дня

    Путин приехал на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшую отечественную судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень для ознакомления с ходом строительства судов арктического класса.

    Глава государства прилетел во Владивосток в среду, передает РИА «Новости».

    Проект создания гигантского комплекса реализуется с 2016 года. Предприятие строит все типы крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для работы в Арктике.

    Портфель заказов верфи составляет 50 судов, при этом якорный заказ обеспечивает компания «Роснефть». Сейчас заказчикам передано девять судов, а еще 24 находятся на стадии активного строительства. Вокруг предприятия активно формируется крупный производственный кластер.

    Уже функционирует завод винторулевых колонок «Сапфир» и началось возведение Приморского металлургического завода. Также с 2016 года реализуется программа обеспечения жильем сотрудников комплекса. За это время в пяти микрорайонах Большого Камня ввели в эксплуатацию 44 дома, а до конца 2030 года планируется построить 80 жилых зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле этого года судостроительный комплекс «Звезда» передал заказчику первый российский арктический танкер-газовоз.

    В прошлом году президент Владимир Путин заявил о производстве на данной верфи абсолютно новых для страны крупнотоннажных кораблей.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности полетов над Россией.

    «Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Зеленский озвучил угрозы авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России. Он заявил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться», сообщает «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.



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    1 сентября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности вывести военную базу в Гюмри в случае запроса Армении

    Путин: Если Армении российская база не нужна, уйдем хоть завтра

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии заверил, что Россия максимально оперативно свернет военную базу в Гюмри, если Армения заявит о ее ненужности.

    «Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать», – цитирует президента РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне МИД сообщал, что Ереван не направлял Москве сигналов о закрытии военной базы в Гюмри.


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    1 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»

    Путин: Желающие нас слопать могут схлопотать и по зубам

    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии пояснил аллегорию охоты косаток на белых медведей и СВО.

    «Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», – приводит слова Путина Кремль.

    При этом глава государства признался, что такая аналогия родилась спонтанно. «Если вы намекаете на то, что косатки – это Запад как бы коллективный, то я бы сказал, что косатка – конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения – это акулы империализма», – отметил президент.

    Аллегорию из мира животных Путин использовал 29 августа на встрече с педагогами, когда обсуждали суровую природу Северного полюса, где на белых медведей могут нападать косатки. «Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – сказал тогда Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил флоту наказать Европу за пиратство.

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    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    2 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Путин объяснил поговоркой указ о защите объектов инфраструктуры

    Путин объяснил указ о защите объектов инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил суть указа о защите объектов инфраструктуры поговоркой про мужика и гром и опроверг планы по национализации таких объектов.

    «Никакой национализации. А побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены», – приводит Кремль слова президента на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Киргизии.

    По словам Путина, представители бизнеса ранее заявляли, что охрана объектов – обязанность правоохранительных органов, армии.

    «Но когда мы поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. [...]Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах (в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации), правоохранительных органов, Министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа. И он, вы знаете, работает», – подчеркнул президент.

    При этом Путин предупредил, что даже в этом случае нельзя ничего исключать, так как что-то может «прорваться где-то там». «И с защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. Результаты есть», – заключил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Президент также заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ.

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    1 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Армении о начале процедуры вступления в Евросоюз фактически означает выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Бишкеке.

    Путин назвал вступление Армении в Евросоюз равносильным выходу из ЕАЭС из-за несовместимости членства в двух организациях, передает ТАСС.

    «Уважаемый Никол Воваевич, мы с вами сейчас подискутируем, мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей», – заявил президент России.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Ереван в кратчайшие сроки определиться с геополитическим вектором.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процессы сближения с двумя объединениями взаимоисключающими.

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    2 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин: России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил о количестве нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые остается отремонтировать, и новом уровне охраны таких объектов.

    «У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированному еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе», – цитирует президента РИА «Новости». 

    Путин добавил, что уровень защиты НПЗ и инфраструктуры от воздушных ударов повысился. «Этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар – не получилось. А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Новак анонсировал скорое завершение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Новак сообщал о восстановлении работы ряда НПЗ.

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    2 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал о боях в Запорожской области и продвижении российских военнослужащих на Сумском и Добропольском направлениях фронта.

    «Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно», – приводит пресс-служба Кремля ответ президента в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Говоря о подразделениях Южной группировки войск, Путин отметил уверенное продвижение с преодолением оборонительных рубежей и инженерных сооружений. «В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 км. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» с юга и подходят с востока», – сообщил Путин.

    Президент указал на достижения войск группировки «Центр», которые наступают на нескольких направлениях сразу. «Ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы – и инженерные, и долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но, уверен, они будут», – отметил глава государства.

    По словам Путина, группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. При этом до города Сумы осталось около 12 километров.

    Президент напомнил, что стремление российских военных отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км объяснимы и вызваны действиями киевских властей. «Напомню, что эти действия с нашей стороны были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе. Российские войска в конце августа освободили семь населенных пунктов за неделю.

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    1 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в Турции будет запущен в 2026 году, как и планировалось. Об этом российский лидер заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Встреча состоялась во вторник в Киргизии, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Одной из тем переговоров лидеров России и Турции стало российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере, включая реализацию проекта АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».

    Путин напомнил, что перед российской госкорпорацией «Росатом» была поставлена задача завершить работы и запустить первый блок станции в текущем году.

    «Вы ставили задачу перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году», – сказал президент России.

    Глава государства заверил турецкого коллегу, что сроки реализации проекта сохраняются. «Так оно и будет, компания в графике», – добавил Путин.

    АЭС «Аккую» строится российской стороной в турецкой провинции Мерсин. Проект предусматривает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

    В августе специалисты успешно выполнили пробный набор вакуума в конденсаторе турбины.

    Перед этим глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание строительных работ на объекте.

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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    2 сентября 2026, 00:53 • Новости дня
    Путин назвал вбросы о волне мобилизации после выборов чушью

    Путин назвал вбросы о мобилизации после выборов чушью

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии назвал чушью слухи о волне мобилизации в России после выборов.

    «Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», – приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос о сообщениях в иностранных медиа о вероятности мобилизации в России.

    Ранее на Украине и в ряде западных СМИ стали появляется вбросы о том, что после выборов в Госдуму в России пройдет новая волна мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи «информационными утками» украинских властей. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.


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    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
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    Российский автопром борется с зависимостями

    Россия сделала большой шаг в сторону освобождения от зависимости в сфере автомобилестроения. Почти половину критических компонентов в автопроме уже удалось заместить, отчитался Минпромторг. До 2022 года Россия зависела от западных автокомплектующих, теперь – от Китая. Однако нам нужно иметь отечественное. Какую выгоду получат российские потребители и экономика? Подробности

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    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы

    Депутаты Верховной рады не хотят работать в подвале. А переселяют их туда из-за массированных атак БПЛА по украинской столице и окрестностям – ее на протяжении многих дней практически беспрерывно атакуют сотни дронов. Это явление в Киеве уже нарекли «беспилотной каруселью». Эксперты отмечают – теперь законодателям, ранее одобрявшим военные инициативы Зеленского, придется на себе ощутить все последствия и опасности военного конфликта. Но изменит ли это что-то в Раде? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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