Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Житель Сахалина убил удерживаемую в заложницах женщину
Жителю Южно-Сахалинска предъявили обвинения в убийстве женщины-заложницы
Вооруженный злоумышленник запер 44-летнюю знакомую в квартире и нанес жертве смертельные ножевые ранения.
Трагедия произошла 1 сентября в Южно-Сахалинске, передает ТАСС.
Местный житель под угрозой оружия лишил свободы свою знакомую. Вскоре агрессор жестоко расправился с пленницей.
Следователи оперативно отреагировали на произошедшее. «По данному факту следственными органами СК по Сахалинской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», – заявили представители ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Руководитель ведомства поручил предоставить подробный доклад о ходе расследования этого жестокого преступления.
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