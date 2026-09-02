Путин: Воины-гвардейцы на СВО проявляют мужество на самых трудных участках

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул особую роль гвардейских подразделений в боевых действиях.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем российской гвардии… Ратные традиции российского воинства передаются из поколения в поколение. И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-гвардейцы действуют на самых трудных, опасных участках фронта, освобождают наши исторические земли, демонстрируют беспримерное мужество, отвагу и доблесть», – говорится в тексте.

Владимир Путин также пожелал военнослужащим с честью носить почетный знак «Гвардия» и добиваться новых успехов в службе. Ветеранам Вооруженных сил президент адресовал пожелания крепкого здоровья и благополучия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин отметил настоящий героизм бойцов Росгвардии в зоне спецоперации.