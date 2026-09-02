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Путин: Воины-гвардейцы на СВО проявляют мужество на самых трудных участках
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем российской гвардии, отметив их выдающееся мужество на самых сложных участках специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул особую роль гвардейских подразделений в боевых действиях.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем российской гвардии… Ратные традиции российского воинства передаются из поколения в поколение. И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-гвардейцы действуют на самых трудных, опасных участках фронта, освобождают наши исторические земли, демонстрируют беспримерное мужество, отвагу и доблесть», – говорится в тексте.
Владимир Путин также пожелал военнослужащим с честью носить почетный знак «Гвардия» и добиваться новых успехов в службе. Ветеранам Вооруженных сил президент адресовал пожелания крепкого здоровья и благополучия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин отметил настоящий героизм бойцов Росгвардии в зоне спецоперации.