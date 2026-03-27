Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО

Tекст: Антон Антонов

В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что Росгвардия, созданная десять лет назад, заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности, а также защиты прав и свобод граждан России.

Среди ключевых задач Росгвардии Путин выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, задержание особо опасных преступников, поддержку оперативно-разыскных и следственных мероприятий, охрану значимых объектов и государственный контроль за оборотом оружия.

Путин отметил, что по всем этим направлениям ведется профессиональная и ответственная работа, а также накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам.

«Бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе специальной военной операции, сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину», – заявил Путин.

Он также напомнил, что в становление патриотических традиций ведомства большой вклад внесли предшественники – от внутренней стражи Российской империи до тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом».

«Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые десять лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии», – заявил он.

Путин пожелал всем бойцам здоровья и успехов.

