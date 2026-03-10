Путин заявил о ключевой роли НАК в борьбе с терроризмом

Tекст: Ольга Иванова

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сыграл ключевую роль в развитии системы противодействия терроризму в России, заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 20-летия организации, опубликованной на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что за два десятилетия существования НАК значительно укрепил координацию и эффективность работы спецслужб и правоохранительных органов, а также взаимодействие между федеральными и региональными структурами.

«Поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета (НАК). За эти годы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений не раз доказывали, что готовы решать сложные и ответственные задачи», – отметил президент в телеграмме.

Путин добавил, что профессионализм сотрудников НАК во многом способствовал повышению слаженности действий всех профильных ведомств, а также эффективности предотвращения и профилактики преступлений террористической направленности.

«Сегодня в условиях обострения глобальных вызовов, проведения специальной военной операции ваша работа имеет особое значение. Важно и впредь укреплять кадровый, организационный потенциал НАКа, совершенствовать профильное законодательство, активно внедрять новые формы и методы борьбы с террористическими угрозами, надёжно обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан», – говорится в телеграмме.

Владимир Путин выразил уверенность, что НАК будет и впредь добросовестно выполнять свои обязанности, честно служить России и ее гражданам, и пожелал коллективу успешной реализации всех намеченных планов.