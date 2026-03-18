В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Прокуратура сообщила о допросе Промеса перед слушаниями в Нидерландах
Апелляционный суд Амстердама постановил допросить бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в рамках подготовки к слушанию дел по существу, заявила пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.
Апелляционный суд Амстердама постановил допросить бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса в рамках подготовки к слушаниям по его уголовным делам, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Ханнеке Сиккес-ван Стейн заявила: «Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией».
Согласно ее словам, допрос пройдет в рамках подготовки к слушаниям по существу, которые назначены на тридцатое ноября. До их начала прокуратура не будет комментировать свою позицию по делу.
Во вторник в Амстердаме прошло досудебное слушание по делам футболиста. По информации агентства, адвокат Герт-Ян Кнопс отметил, что заседание прошло успешно, а суд удовлетворил ходатайство защиты о дополнительном расследовании выдвинутых против Промеса обвинений.
В конце июня 2025 года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу прокуратуры. В Нидерландах ему предъявлены обвинения по двум делам – контрабанда наркотиков и нападение на двоюродного брата. До экстрадиции футболист находился в заключении в Дубае с марта 2024 года. Полиция задержала его двадцать девятого февраля при попытке вылета в Россию. Контракт с московским «Спартаком» истек тридцатого июня 2024 года.