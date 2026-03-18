Прокуратура сообщила о допросе Промеса перед слушаниями в Нидерландах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный суд Амстердама постановил допросить бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса в рамках подготовки к слушаниям по его уголовным делам, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Ханнеке Сиккес-ван Стейн заявила: «Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией».

Согласно ее словам, допрос пройдет в рамках подготовки к слушаниям по существу, которые назначены на тридцатое ноября. До их начала прокуратура не будет комментировать свою позицию по делу.

Во вторник в Амстердаме прошло досудебное слушание по делам футболиста. По информации агентства, адвокат Герт-Ян Кнопс отметил, что заседание прошло успешно, а суд удовлетворил ходатайство защиты о дополнительном расследовании выдвинутых против Промеса обвинений.

В конце июня 2025 года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу прокуратуры. В Нидерландах ему предъявлены обвинения по двум делам – контрабанда наркотиков и нападение на двоюродного брата. До экстрадиции футболист находился в заключении в Дубае с марта 2024 года. Полиция задержала его двадцать девятого февраля при попытке вылета в Россию. Контракт с московским «Спартаком» истек тридцатого июня 2024 года.