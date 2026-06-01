Иран решил полностью перекрыть Ормузский пролив
Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.
«Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.
Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.
Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.
Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.