Минздрав Ирана назвал точное число погибших в конфликте

Иранский Минздрав уточнил число жертв конфликта с США и Израилем

Tекст: Мария Иванова

Хосейн Керманпур назвал точное количество жертв недавнего конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости». По его словам, число пострадавших во время боевых действий составило не менее 40 тысяч.

«Имеющиеся у нас данные по погибшим – это 3483 человека», – процитировал Керманпура иранский канал SNN.

Ранее, 18 апреля, Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщал о гибели 3468 человек в ходе столкновений.

Удары по объектам на территории Исламской Республики начались 28 февраля. Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако о возобновлении боев не сообщалось. При этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Медицинские службы столицы зафиксировали 503 жертвы в провинции Тегеран.