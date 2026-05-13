Украинцы воспринимают украинизацию, как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.0 комментариев
Минздрав Ирана назвал точное число погибших в конфликте
Иранский Минздрав уточнил число жертв конфликта с США и Израилем
В ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека, а число пострадавших превысило 40 тысяч, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Хосейн Керманпур назвал точное количество жертв недавнего конфликта с США и Израилем, передает РИА «Новости». По его словам, число пострадавших во время боевых действий составило не менее 40 тысяч.
«Имеющиеся у нас данные по погибшим – это 3483 человека», – процитировал Керманпура иранский канал SNN.
Ранее, 18 апреля, Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщал о гибели 3468 человек в ходе столкновений.
Удары по объектам на территории Исламской Республики начались 28 февраля. Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако о возобновлении боев не сообщалось. При этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Ирана подтвердили гибель почти 3,5 тыс. человек от ударов США и Израиля.
Медицинские службы столицы зафиксировали 503 жертвы в провинции Тегеран.