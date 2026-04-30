США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров

США запустили процесс конфискации двух иранских танкеров в Индийском океане

Tекст: Мария Иванова

Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили два связанных с Ираном нефтяных танкера, передает Bloomberg.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Министерство юстиции уже запустило процесс конфискации, однако детали процедуры и дальнейшая судьба судов пока не раскрываются из соображений безопасности.

Американские военные поднялись на борт танкеров Tifani и Phonix (также известного как Majestic X) на прошлой неделе недалеко от Шри-Ланки. После этого суда продолжили движение по Индийскому океану, несколько раз меняя курс. Действия США являются частью кампании «Операция Экономическая ярость», объявленной президентом Дональдом Трампом 12 апреля для усиления давления на Тегеран.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что блокада не позволяет Ирану экспортировать нефть. «Мы думаем, что иранские хранилища скоро будут заполнены. Им придется начать консервировать свои скважины, что приведет к постоянным проблемам», – отметил он в интервью Fox Business.

Конфискация нефти с иранских судов станет эскалацией экономического наступления администрации Трампа. Подобный механизм уже применялся ранее: в конце февраля Минюст США подал иск об изъятии почти двух млн баррелей венесуэльской нефти с танкера, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции. Аналогичные меры принимались в 2023 и 2021 годах, а также в отношении судов, направлявшихся в Венесуэлу.

