  • Новость часаВоенкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финнам навязывают американское ядерное оружие
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Силы ПВО и ЧФ отразили массированный удар по Севастополю
    Новый слив пленок Миндича увязали с «кредитом» на 90 млрд евро
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Внешние угрозы – не повод превращать жизнь страны в сплошные запреты

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 11:43 • Новости дня

    При ударе Израиля по югу Ливана погибла семья из пяти человек

    Tекст: Вера Басилая

    При налете израильских ВВС на юге Ливана полностью разрушен дом, где находились супруги, их дочь и двое внуков, сообщает ливанское национальное агентство новостей NNA.

    По данным ливанского агентства новостей NNA, семья из пяти человек погибла в результате ночного авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Джбшит на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится сообщение: «Противник совершил новое массовое убийство в Джбшите: пять человек из одной семьи погибли в результате ночного удара по жилому зданию, принадлежащему семье Бахджа, в районе Аль-Джабаль».

    По информации агентства, в результате удара дом был полностью разрушен. Жертвами стали муж, жена, их дочь и двое внуков. Все ночные часы бригады скорой помощи и спасателей разбирали завалы, чтобы извлечь тела погибших.

    Накануне движение «Хезболла» сообщило о шести боевых операциях против армии Израиля, включая сбитый в небе над Кантары израильский беспилотник Hermes 900. Эти действия стали ответом на многократные нарушения Израилем режима прекращения огня.

    В ответ израильские военные самолеты атаковали 18 населенных пунктов на юге Ливана, а артиллерия открыла огонь по пяти приграничным с Ливаном деревням. Ситуация на юге страны остается напряженной.

    Ранее израильская авиация нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками скопление израильских солдат на границе.

    Жертвами предыдущих израильских бомбардировок на юге Ливана стали 14 человек.

    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку

    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавней поездки в Эр-Рияд и Баку использовал неизвестный VIP-самолет, где предположительно могли перевозиться значительные суммы наличными, сообщили в российских силовых структурах.

    Владимир Зеленский летал в Саудовскую Аравию и затем в Азербайджан неизвестным VIP-бортом в сопровождении ограниченного круга лиц. По данным российских силовых структур, на чартерном рейсе могли перевозиться значительные суммы наличных денег, а также некое конфиденциальное имущество, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Зеленский провел турне по странам Ближнего Востока, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе поездки он предлагал государствам Персидского залива украинские системы перехвата дронов, которые, по мнению источников, не обеспечивают надежной защиты даже в Киеве. Взамен он просил поставить Украине американские ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Зеленский заявил о договоренностях по военному сотрудничеству с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне своей поездки в регион.

    По оценке военного эксперта Александра Анпилогова, поездка Зеленского в арабские страны преследовала цель получения денег от местных государств.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    28 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Власти ОАЭ объяснили решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+

    Tекст: Антон Антонов

    Решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ стало целенаправленным шагом ради повышения гибкости использования энергетических мощностей, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

    Аль-Хамели заявила, что ОАЭ сделали «суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении», передает РИА «Новости».

    «Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности», – заявила она.

    Дипломат добавила, что подобная мера отражает эволюцию взаимодействия государства с международными рынками энергии. Выбранная политика учитывает продвижение ответственной независимости и позволяет стране сохранить статус надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Экономист Игорь Юшков назвал этот шаг возможным элементом сделки с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    28 апреля 2026, 13:56 • Новости дня
    Израильские военные объявила об эвакуации на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные Израиля рекомендовали мирному населению покинуть ряд приграничных территорий Ливана из-за масштабной воздушной атаки.

    Армия обороны Израиля обратилась к жителям 16 поселений на юге Ливана с настоятельной рекомендацией покинуть свои дома перед началом ударов по объектам движения «Хезболла», передает «Интерфакс».

    Мирным гражданам предписано немедленно направиться на север от реки Литани, в прибрежный район Сидона.

    В конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане. После этого израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации на юге страны.

    28 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать претензии Киева к Израилю из-за зерна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Израиля, разгоревшийся вокруг поставок в порт Хайфы зерна якобы из новых российских регионов, которые Киев считает своими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена вмешиваться в разногласия между Киевом и Израилем касательно поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг претензии украинских властей из-за отсутствия доказательств.

    29 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по израильским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар по израильским военным на новом опорном пункте на границе, передает РИА «Новости». По заявлению организации, атака проводилась ночью и была осуществлена с использованием большой группы ударных беспилотников.

    В официальном сообщении «Хезболлы» говорится: «Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным у пограничного населенного пункта Адейси.

    Позднее боевики движения атаковали учебную базу парашютной бригады в израильском поселении Кармиэль с помощью группы беспилотников.

    Кроме того, «Хезболла» нанесла серию ударов беспилотниками по военному объекту в районе населенного пункта Яара на севере Израиля.

    29 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иранский конфликт ударил по автоконцернам Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало серьезные логистические сбои и нехватку базовых материалов для японской автомобильной промышленности.

    Перебои в снабжении начали создавать узкие места во всей автомобильной отрасли Японии, передает Bloomberg.

    Кризис затронул сеть компаний, окружающих корпорацию Toyota Motor Corp. Производители деталей дают осторожные прогнозы на текущий финансовый год из-за роста цен на сырье и нехватки базовых материалов.

    «Мы слышим от небольших поставщиков, которые внезапно заявляют, что не смогут поставить детали через две недели, что делает ситуацию очень труднопредсказуемой», – заявил президент Toyota Industries Corp. Коити Ито. Отсутствие даже одного компонента может полностью остановить сборку автомобилей.

    Поставщик Denso Corp. спрогнозировал операционную прибыль в размере 500 млрд иен, что эквивалентно 3,1 млрд долларов. Это значительно ниже оценок аналитиков

    Исполнительный вице-президент предприятия Ясуси Мацуи отметил, что неопределенность обошлась им в 45 млрд иен, а горизонт планирования резко сократился.

    Президент Toyoda Gosei Кацуми Сайто предупредил о возможном дефиците автомобильных растворителей к началу лета. Из-за нестабильности компания заложила в прогнозы снижение производства на 200 тыс. машин. В свою очередь Toyota Boshoku вынуждена переходить на краткосрочные гарантии поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские производители автозапчастей обратились к компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне ближневосточного кризиса.

    Мировые автоконцерны начали паническую скупку этого металла из-за проблем с логистикой в Персидском заливе.

    Японские компании Mazda и Toyota ранее сократили выпуск автомобилей для ближневосточного рынка на фоне частичного закрытия Ормузского пролива.

    29 апреля 2026, 08:32 • Новости дня
    ЦАХАЛ нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по складам оружия, пусковым установкам и военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

    Израильская армия сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что атаки были проведены в нескольких районах к северу от линии фронта.

    В ЦАХАЛ сообщили, что были поражены склад вооружения, заряженные и готовые к запуску пусковые установки, а также другие военные объекты «Хезболлы». Кроме того, израильские ВВС уничтожили трех членов движения.

    Несмотря на продолжающийся режим прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. В ответ движение осуществляет атаки по израильским военным в пограничной зоне.

    Ранее движение «Хезболла» нанесло массированный удар группой беспилотников по месту скопления израильских военных на опорном пункте на границе.

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации более 15 боевиков шиитского движения за минувшие выходные.

    Во время спасательной операции беспилотник «Хезболлы» взорвался рядом с израильским военным вертолетом.

    29 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: США не намерены снимать военно-морскую блокаду Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон не намерен снимать морскую блокаду портов Ирана, стремясь остановить экспорт нефти и принудить Тегеран к возобновлению переговоров, отмечает Bloomberg.

    Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады, передает Bloomberg.

    Президент США заявил во вторник, что Иран находится в «состоянии краха».

    Министр финансов Скотт Бессент позднее отметил, что кампания максимального давления привела к ускорению инфляции в стране. По его словам, у Ирана заканчиваются мощности для хранения нефти, и вскоре ему придется сокращать добычу.

    Блокада является главной причиной тупика в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Исламская республика отказывается возобновлять переговоры или открывать Ормузский пролив до снятия ограничений. Трамп, в свою очередь, поручил помощникам готовиться к длительной блокаде, считая ее менее рискованной, чем возобновление военных действий.

    Аналитическая компания Kpler оценивает оставшееся у Ирана время до необходимости остановки скважин в 12-22 дня. Тем временем на фоне ситуации цены на нефть марки Brent выросли на 1%, достигнув отметки около 112,30 доллара за баррель.

    Во вторник американские военные досмотрели коммерческое судно M/V Blue Star III в Аравийском море. Корабль подозревали в попытке нарушения блокады, но после проверки маршрута он был отпущен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские нефтяные танкеры массово скопились у порта Чабахар вблизи линии американской блокады.

    Для возобновления переговоров с Вашингтоном Тегеран потребовал полного снятия морских ограничений.

    29 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Жители Ливана сообщили о бомбардировке перед перемирием в Тире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители крупнейшего города на юге Ливана – Тир – рассказали, как израильские авиаудары обрушились на жилые кварталы буквально за минуты до вступления в силу режима прекращения огня, разрушив дома и унеся жизни мирных жителей.

    Израильская авиация нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир на юге Ливана за считанные минуты до вступления в силу режима прекращения огня, сообщает РИА «Новости».

    По данным агентства, в ночь на 17 апреля были разрушены четыре многоэтажных дома, поисково-спасательная операция продолжалась шесть дней, из-под завалов извлекли тела 30 погибших, еще около ста человек получили ранения.

    Местный житель Аббас Хиджази рассказал: «Оставалось всего две минуты до перемирия… и вдруг – сильнейший взрыв. Нас всех отбросило. Женщину рядом со мной отбросило в сторону, ее сын, к сожалению, погиб». Он уточнил, что сам получил травмы от обломков бетона, а его сестру спасли из-под завалов, несмотря на тяжелое состояние.

    По словам Фаделя Хиджази, в момент удара он находился дома с семьей: «Я услышал движение сверху, потом вспышку – и удар. Все произошло очень быстро, я даже не успел понять, что происходит». Он сообщил, что погибли пятеро членов его семьи, включая детей, и подчеркнул, что район был полностью мирным – люди отдыхали в домах, машинах и даже на улице.

    Жители Тира отмечают, что удары пришлись по жилым кварталам, уничтожив не только жизни людей, но и историческую среду города, который много веков был перекрестком цивилизаций. Собеседники агентства подчеркивают: несмотря на разрушения и потери, они по-прежнему надеются на мир, но считают, что для этого необходимо прекращение авианалетов и гарантии безопасности для мирного населения.

    «Мы хотим жить, как все народы мира – в безопасности и мире», – резюмируют жители Тира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали объекты инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана.

    Жертвами воскресных бомбардировок южноливанских территорий стали четырнадцать человек.

    Ранее утренний налет беспилотника на юго-востоке страны привел к гибели одного местного жителя вопреки действующему режиму прекращения огня.

    29 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    В центре Тегерана заметили макет иранской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Тегерана проехал по улицам города с макетом ракеты на крыше автомобиля и флагами, вызвав внимание прохожих, сообщает русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday.

    В центре Тегерана местный житель провез по улицам макет иранской ракеты, пишут «Аргументы и факты».

    Русская служба Гостелерадио Ирана ParsToday опубликовала видео, на котором автомобиль с макетом ракеты едет ночью по городу.

    На крыше машины был закреплен макет ракеты, флаг Ирана был прикреплен наверху, а под автомобилем разместили флаг США. В материале отмечается: «В эти ночи на улицах Тегерана».

    Видео сопровождается песней Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul. Подробности о целях или организаторах этой акции в материале не приводятся.

    Ранее иранские военные показали новейшие ракеты на центральных площадях Тегерана.

    СМИ сообщали, что Вашингтон не намерен снимать морскую блокаду портов Ирана, стремясь остановить экспорт нефти и принудить Тегеран к возобновлению переговоров.

    Главное
    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации