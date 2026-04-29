При ударе Израиля по югу Ливана погибла семья из пяти человек
При налете израильских ВВС на юге Ливана полностью разрушен дом, где находились супруги, их дочь и двое внуков, сообщает ливанское национальное агентство новостей NNA.
По данным ливанского агентства новостей NNA, семья из пяти человек погибла в результате ночного авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Джбшит на юге Ливана, передает РИА «Новости».
В публикации приводится сообщение: «Противник совершил новое массовое убийство в Джбшите: пять человек из одной семьи погибли в результате ночного удара по жилому зданию, принадлежащему семье Бахджа, в районе Аль-Джабаль».
По информации агентства, в результате удара дом был полностью разрушен. Жертвами стали муж, жена, их дочь и двое внуков. Все ночные часы бригады скорой помощи и спасателей разбирали завалы, чтобы извлечь тела погибших.
Накануне движение «Хезболла» сообщило о шести боевых операциях против армии Израиля, включая сбитый в небе над Кантары израильский беспилотник Hermes 900. Эти действия стали ответом на многократные нарушения Израилем режима прекращения огня.
В ответ израильские военные самолеты атаковали 18 населенных пунктов на юге Ливана, а артиллерия открыла огонь по пяти приграничным с Ливаном деревням. Ситуация на юге страны остается напряженной.
Ранее израильская авиация нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.
Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками скопление израильских солдат на границе.
Жертвами предыдущих израильских бомбардировок на юге Ливана стали 14 человек.