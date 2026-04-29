Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.
Суд в Польше впервые распорядился внести данные об однополом браке в ЗАГС
Административный суд в Люблине впервые обязал внести данные о браке двух женщин в польский ЗАГС, сообщили СМИ.
Как пишет газета Rzeczpospolita, речь идет о Йоланте и Алиции, которые заключили брак в Португалии в июле 2023 года. Суд обязал начальника ЗАГСа передать свидетельство о браке в реестр посредством транскрипции, подчеркнув уникальность этого решения для Польши, передает РИА «Новости».
Ранее Верховный административный суд страны постановил, что ведомства не могут отказывать в передаче документов о легальном однополом браке, заключенном за границей, в польские записи актов гражданского состояния.
В обосновании решения суда в Люблине приводились ссылки на прецеденты Европейского суда по правам человека. Суд отмечает, что непризнание таких союзов создает правовой вакуум и нарушает статью 8 конвенции о защите прав человека. Также в решении суда подчеркивается, что признание за границей заключенного брака путем занесения в реестр не противоречит ни польской конституции, ни существующим в стране юридическим нормам о браке.
Стоит отметить, что официально однополые браки по-прежнему запрещены в Польше.
В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг».
1 апреля в Амстердаме прошла праздничная церемония по случаю 25-летия первой в мире однополой свадьбы – в этот день поженились еще три пары (ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России).