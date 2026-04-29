В Екатеринбурге арестовали трех мужчин за нацистскую символику

Суд Екатеринбурга арестовал троих посетителей бара за нацистскую символику
В Екатеринбурге троих посетителей бара арестовали на десять суток за демонстрацию татуировок и одежды с запрещенной символикой, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест троим мужчинам за публичную демонстрацию символики, сходной с нацистской и экстремистской, передает Ura.Ru.
Мужчины были задержаны в ходе полицейского рейда в баре «Синдром» вечером 25 апреля, у них обнаружили татуировки и изображения экстремистского содержания.
По данным суда, у жителя Екатеринбурга Станислава Попова была татуировка «Черное солнце» на локте, которую признали нацистской символикой. Он признал вину и заявил о намерении удалить татуировку.
Уроженец Новосибирска Денис Новокрещенов был задержан за футболку с перевернутым православным крестом, схожим с символикой запрещенной экстремистской организации, однако свою вину мужчина не признал, объяснив приобретение футболки подарком.
Третий задержанный, житель Тольятти Лев Смогоржевский, имел татуировку с руной «Одал», которая также входит в перечень запрещенной символики при публичной демонстрации. Смогоржевский вину не признал, указав на старославянское происхождение символа, но выразил готовность удалить изображение при необходимости.
Суд назначил каждому из троих арест на десять суток. Решения могут быть обжалованы в установленном порядке.
Ранее суд в Екатеринбурге арестовал главу местного спортклуба на 12 суток за демонстрацию нацистских татуировок.
Житель Москвы получил административные штрафы по 45 протоколам за публикацию экстремистской символики.