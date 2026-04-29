Орешкин заявил о необходимости с молодости освоить управление ИИ
Навыки взаимодействия и управления искусственным интеллектом станут ключевыми для молодых специалистов в разных сферах в ближайшие годы, нужно научиться быть начальником ИИ смолоду, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин выступил на «OD Campfire: молодежная встреча» с призывом к молодым людям осваивать навыки управления искусственным интеллектом как можно раньше, передает РИА «Новости».
«Искусственный интеллект коснется жизни каждого человека. Если мы говорим про искусственный интеллект, говорим про вас, понятно, что любому молодому человеку сейчас нужно научиться быть таким начальником искусственного интеллекта уже с молодости», – заявил Орешкин.
Он отметил, что в начале 2000-х, когда он работал младшим сотрудником в Центральном банке, подобных технологий не существовало.
По мнению Орешкина, современные молодые специалисты уже на старте карьеры могут использовать инструменты искусственного интеллекта.
« Это уже другой навык, это умение сразу мыслить проектно, реализовывать проекты, организовывать команду. Да, не из людей на первом этапе, а из агентов искусственного интеллекта», – добавил он.
Орешкин подчеркнул, что искусственный интеллект станет сквозной технологией, востребованной во всех сферах деятельности. Он призвал молодежь не упускать возможность учиться работать с ИИ, поскольку этот навык будет необходим в любой профессиональной области.
Орешкин оценил перспективы использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов. Ранее политик назвал эту технологию важной хайповой темой.
Напомним, Орешкин вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.