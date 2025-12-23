История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
Бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Владимиром Зеленским, не планирует возвращаться на Украину, предпочитая оставаться в Израиле из-за удобств гражданства, пишет издание «Украинская правда», чей журналист пообщался с Миндичем.
Тимур Миндич, бизнесмен и близкий друг Владимира Зеленского, не намерен возвращаться на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию издания «Украинская правда».
Миндич находится в Израиле и, по словам журналиста Михаила Ткача, «не готов возвращаться [на Украину и давать показания], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно».
Издание также пишет, что Александр Цукерман, соратник Миндича, известный под прозвищем «Шугармен», также находится в Израиле. По его словам, Цукерман фигурирует в деле антикоррупционных органов под кодовым названием «Мидас».
Журналисты «Украинской правды» ранее подтверждали, что обнаружили Миндича в Израиле и опубликовали фотографию предпринимателя.
Украинский бизнесмен Тимур Миндич подозревается в оказании давления на бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова по делу о закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.