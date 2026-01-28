Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
В Европе назвали паранойей страхи Киева из-за переговоров России и США
Times: Страхи Киева из-за договора России и США по Донбассу названы в ЕС паранойей
Европейские представители назвали опасения Украины по поводу якобы достигнутых Россией и США договоренностей по Донбассу проявлением паранойи, сообщает The Times.
По данным The Times, украинское руководство опасалось, что в ходе встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года могла быть достигнута договоренность о передаче всего Донбасса под контроль России, передает РИА «Новости».
Один из европейских правительственных советников сообщил изданию, что обеспокоенность Киева по этому вопросу могла быть необоснованной. В газете приводится его слова: «Он предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины».
В администрации США ранее подтвердили, что ведут работу над новым планом по урегулированию ситуации на Украине, однако пока не раскрывают его детали, поскольку обсуждение еще продолжается. В Кремле со своей стороны подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта к переговорам и находится на платформе диалога в Анкоридже.
Ранее администрация США опровергла сообщения о требованиях к Киеву по территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности.
Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.
Кремль отметил особую важность территориальных вопросов, входящих в формулу Анкориджа, для российской стороны.
Российская делегация продолжает добиваться исполнения соглашений, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.