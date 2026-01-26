Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа»

Эксперты назвали оптимальной для России новую Стратегию нацобороны США

Политолог Ткаченко: Стратегия нацобороны США дает Европе шанс сблизиться с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Стратегия национальной обороны США вполне гармонирует со Стратегией нацбезопасности, которая была опубликована в декабре прошлого года. В оба документа заложена известная философия – мир через силу, о которой все время говорит глава Белого дома Дональд Трамп», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

«В Стратегии нацобороны постулируется способность США реализовывать свои интересы силовым путем, если это понадобится. При этом, в целом там не выражается избыточная агрессивность, которая иногда ранее звучала в подобных документах», – продолжил собеседник.

«Осевой для Москвы мыслью документа мне видится неприятие позиции Европы о том, что Россия является огромной угрозой. Американская сторона считает, что европейские политические лидеры и военное руководство пытаются в своих интересах раздувать потенциальную опасность Москвы. Это напрямую не указано в Стратегии, но логическим образом вытекает из нее», – указал он.

«Из этого следует, что, по утверждению Белого дома, украинский кризис должен быть разрешен как можно скорее. Ведь, с точки зрения Брюсселя, Украина сражается за безопасность Европы. Причем из текста Стратегии проистекает вывод, что именно европейская сторона должна более серьезно подойти вопросу урегулирования», – детализировал аналитик.

«Кроме того, важно, что в документе предполагается наращивание военных возможностей США, в том числе в ядерной сфере. Но это уже общемировая тенденция», – напомнил он. «В Стратегии подтверждает тренд движения США от Европы в сторону западного полушария и Китая», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«В целом я бы назвал содержание документа почти оптимальным для российской дипломатии. Москва получает гораздо большую, чем раньше, определенность относительно Европы и обретает новые возможности, чтобы выстраивать новый баланс сил в регионе без фактора Соединенных Штатов», – заметил спикер.

«Без американских гарантий безопасности Европа будет либо вооружаться, либо станет равноправным партнером Москвы без санкций и других враждебных действий. Сейчас Брюссель на перепутье. С одной стороны, европейские страны выделяют миллиарды евро на военную сферу. С другой – в нынешнем виде они не готовы к вооруженному противостоянию с Россией. Поэтому, стороны имеют все шансы предложить друг другу более позитивные повестки», – напомнил он.

Ранее Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной обороны США, в которой указано, что российское государство остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО». В документе говорится, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, «который она продолжает модернизировать и диверсифицировать».

При этом, европейские страны НАТО превосходят Россию по «скрытому военному потенциалу», отмечается в тексте. Что касается урегулирования на Украине, то ответственность за него стратегия в большей степени возлагает на Европу.

В документе говорится, что Штаты обеспечат контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться «соблюдения доктрины Монро в наше время». Гренландия, Панамский канал и Арктика, согласно Стратегии, являются ключевыми стратегическими узлами интересов США.

Приоритетами США указаны сдерживание Китая и защита своей территории. А Южная Корея, американские союзники в Европе и на Ближнем Востоке должны защищаться сами, говорится в документе. Также, анонсируется, что Вашингтон намерен провести масштабную модернизацию ядерных сил, потому что «Штаты никогда не должны оставаться уязвимыми для ядерного шантажа».

Кроме того, в стратегии содержится обещание, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия. В декабре была опубликована Стратегия национальной безопасности США. Целью внешней политики страны обозначена защита ключевых национальных интересов – защита от нелегальной миграции, ядерное сдерживание, построение мощной экономики с индустриальной базой.

Главным же регионом для США называется Латинская Америка, где Стратегия национальной безопасности провозглашает реанимацию доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему новая стратегия Вашингтона расстроила его европейских партнеров.