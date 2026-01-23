Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Кремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования
Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил необходимые шаги для разрешения ситуации, передает ТАСС.
«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием», – заявил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельный депутат Верховной рады призвала отказаться от Донбасса ради прекращения конфликта.
Помощник президента Юрий Ушаков отметил невозможность окончания боевых действий без согласия Киева на решение по региону.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение создания в Донбассе свободной экономической зоны.