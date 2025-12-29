Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
Песков отказался комментировать идею свободной экономической зоны в Донбассе
В Кремле считают преждевременным выносить на обсуждение предложения о создании свободной экономической зоны в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль не считает целесообразным давать публичные комментарии по поводу идеи о создании свободной экономической зоны в Донбассе и предложения совместного управления Запорожской АЭС, передает ТАСС. Эти идеи якобы обсуждаются в американском мирном плане по урегулированию ситуации на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по этой теме, подчеркнул: «Сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим рассматривает возможность приглашения американских компаний в Донбасс через создание демилитаризованной свободной экономической зоны.
В ходе обсуждений мирного плана для Украины между США и европейскими странами возникли острые разногласия по предложению организовать демилитаризованную экономическую зону на освобожденных территориях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса.