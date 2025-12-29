Tекст: Елизавета Шишкова

Киев должен принять «смелое и ответственное решение» по Донбассу – это означает полный вывод украинских вооруженных сил за пределы административных границ Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, уточнив, что такое решение станет именно тем шагом, о котором ранее говорил помощник президента Юрий Ушаков.

«Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ», – указал представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать, требует ли Россия также вывода украинских военных с территории Херсонской и Запорожской областей. Песков пояснил: «Полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждения публично отдельных положений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву нужно ускорить процесс урегулирования конфликта с Россией, иначе Украине в ближайшие месяцы грозят потери новых территорий.

Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

Политолог Владимир Скачко пояснил, что Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум по территориальным уступкам лишь под давлением США.