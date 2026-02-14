Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.