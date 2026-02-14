  • Новость часаВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    Для Кубы начался обратный отсчет

    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    14 февраля 2026, 12:38 Мнение

    Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Никита Анисимов Никита Анисимов

    журналист, член Общественной палаты РФ

    Совсем недавно, в октябре прошлого года, 165 стран ООН, включая Россию, поддержали резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции в отношении Кубы. Но подобные высокие резолюции не имеют обязательного юридического статуса – и Вашингтон в итоге поступил ровно наоборот.

    За 66 лет блокады Куба никогда не оставалась в полном одиночестве. Когда-то основополагающей была помощь СССР, латиноамериканскую солидарность проявляли и страны-соседи, например, Мексика. После победы боливарианской революции в 1998 году новым союзником стала Венесуэла, поставлявшая в Гавану большие объемы нефтепродуктов. Экономическое сотрудничество с Кубой в последние годы также активно развивали Россия и Китай.

    Сделав акцент на развитие туризма, а также на экспорт медицинских и образовательных услуг в страны Латинской Америки и Африки, Остров Свободы, как старый линкор, шел прежним социалистическим курсом во время наступления новой «цифровой» эры. Модернизировать свою энергетику, промышленность и инфраструктуру в условиях полного контроля государства над экономикой кубинцы не смогли. Даже знаменитые кубинские сахарные заводы, буквально озолотившие в начале 20 века остров, получивший тогда прозвище «Сахарница мира», сегодня находятся в острейшем кризисе. Куба, совсем недавно производившая миллионы тонн сахара, в 2025 году показала рекордно низкий объем – по разным данным, всего 150-300 тыс. тонн.

    При этом кубинская армия и силовые структуры всегда считались элитой Латинской Америки. В том числе, с точки зрения боевой подготовки и морально-волевых качеств. Во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро именно кубинский отряд вступил в бой с американскими спецназовцами. Если кубинцы смело сражались и погибли за чужого президента в чужой стране, то как они будут биться на своей Родине? Поэтому очевидно, что в случае военного вторжения на остров легкой прогулки для американцев не получится, что, кстати, подтверждает история. Куба – единственная страна Западного полушария, которая успешно отбила вторжение отрядов ЦРУ в заливе Свиней в апреле 1961 года.

    Спустя 60 с лишним лет американцы проводят более сложную, гибридную операцию: метод экономического удушения Кубы оказался на редкость эффективным и быстрым. После запрета США на поставки нефти из Венесуэлы и Мексики кубинцы буквально за месяц оказались на грани топливного коллапса. Даже в столице опустели улицы и закрылись офисы и учреждения, людям буквально не на чем ехать на работу и учебу.

    На ваш взгляд
    Американская топливная блокада приведет к смене власти на Кубе?





    Результаты

    Кубинские власти уже констатировали отсутствие быстрого решения. Президент Мигель Диас-Канель прямо признал на пресс-конференции, что принятые меры затронут транспортировку и производство продуктов питания, общественный транспорт, работу больниц, учреждений всех видов, школ, экономическое производство, туризм, а также другие сектора. «Нам предстоят трудные времена. Эти, в частности, очень сложные», – предупредил Диас-Канель.

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах. После январских событий в Венесуэле и угроз введения американских пошлин на мексиканские товары, рассчитывать на поставки нефти из соседних стран кубинцам почти не приходится. Россия обещала оказать посильную помощь, но, учитывая расстояния и логистические сложности, этот процесс может занять немало времени. А по оценкам кубинских экспертов, запасов топлива на острове осталось на несколько недель.

    В этих условиях для сохранения достижений революции и предотвращения угрозы гуманитарного кризиса кубинские власти заявили о готовности к диалогу с США по любым вопросам, причем именно такую линию когда-то одобрил команданте Фидель Кастро и поддерживал его младший брат Рауль. Президент Мигель Диас-Канель подчеркнул, что соседство с США объективно требует совместного обсуждения целого ряда вопросов, включая экологическую повестку, миграцию, безопасность, борьбу с наркотрафиком и терроризмом. 

    Но в то время, как кубинские руководители рассчитывают на переговоры на равных, американская сторона голосами различных спикеров говорит о «смене режима» на острове. Учитывая личную историю семьи американского госсекретаря Марко Рубио и пренебрежение к соблюдению международного права у нынешней американской администрации, Кубу могут ждать очень тяжелые времена.

    Раз Дональд Трамп открыто говорит о доминировании США во всем Западном полушарии, оставить непокоренным своего ближайшего соседа будет выглядеть как откровенная слабость. Поэтому кубинцам стоит готовиться к серьезному и длительному противостоянию при максимальном внешнем давлении, которое должны выдержать не только идейные коммунисты, но и местная молодежь, пока не подсаженная на фастфуд, американские фильмы и западные ценности. 

